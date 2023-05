Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An

TPO - Ông Đặng Hoàng An được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 13/5/2023 bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 15/5/2023. Trước đó, tại Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 15/05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tối ngày 13/5, Bộ GD - ĐT thông báo đến thời điểm 17h ngày 13/5 (hạn cuối), tổng số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thành công là 1.025.166, trong đó số thí sinh ĐKDT trực tuyến chiếm 94,51%; số thí sinh ĐKDT trực tiếp chiếm 5,49%. Thí sinh tự do 48.309 (chiếm 4,71%); thí sinh chỉ xét tốt nghiệp 73.232 (chiếm 7,14%); thí sinh chỉ xét tuyển sinh 34.203 (chiếm 3,34%); thí sinh xét tốt nghiệp + tuyển sinh 917.731 (chiếm 89,52%). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD - ĐT tiếp tục triển khai thực hiện ĐKDT trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 thực hiện ĐKDT trực tuyến 100% trên Hệ thống quản lý thi, đối với thí sinh tự do, thực hiện ĐKDT trực tiếp tại đơn vị ĐKDT do Sở GD - ĐT quy định.

Khoảng 7h50 ngày 13/5, qua camera giám sát, Ban Chỉ huy An ninh Khu vực Tiền Giang phát hiện người đàn ông hơn 30 tuổi lang thang tại khu vực Km 49 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, gần nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Qua theo dõi, cơ quan này phát hiện người đàn ông cầm dao cắt đứt nhiều đoạn dây cáp và ống nhựa dưới chân trụ đèn chiếu sáng nên trình báo lực lượng chức năng. Công ty Cứu hộ giao thông 118 TG (đơn vị liên doanh với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) đã cử 3 nhân viên đến hiện trường. Thấy vậy, người đàn ông liền bỏ chạy và cầm dao đe dọa. Nhân viên cao tốc đã khống chế được người này và bàn giao cùng tang vật cho Công an xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Ngày 13/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa lập biên bản xử lý đối với bà N.T.H. (sinh năm 1989, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Bà H. là tài xế lái ôtô nhưng không đóng cửa gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1. Tổng mức phạt với tài xế và chủ phương tiện là 7,4 triệu đồng. Ngoài ra nữ tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Cảnh sát xác định sự việc xảy ra vào 14h30 ngày 12/5 tại Km 293 quốc lộ 1. Lúc này, bà N.T.H. điều khiển ôtô mang biển số 36A chở theo một tấm pano. Vì tấm pano quá lớn, bà H. đã mở cửa lên xuống phía sau, bên phải ôtô để vận chuyển.

Ngày 13/5, lực lượng chức năng tiến hành công tác khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ dưới dạ cầu Cần Thơ (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Trước đó, rạng sáng ngày 13/5, người nhặt ve chai dưới gầm cầu phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây bàng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Trên người nam thanh niên, cảnh sát phát hiện có giấy tờ tùy thân tên L.K.P. (24 tuổi, trú TP Cần Thơ) và một thẻ ATM.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.738 ca mắc mới COVID-19, giảm 700 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.589.567 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 825 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.632.049 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 75 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 12/5 có 1.965 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.322.705 liều.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa tìm ra một vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 76 tỷ đồng. Cụ thể, trong kỳ QSMT ngày 13/05/2023 sản phẩm Power 6/55 có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot 1 trị giá 76.361.538.900 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số mang lại may mắn cho người chơi lần này là: 22- 24 – 35 – 43- 45- 54. Tấm vé được phát hành tại điểm bán hàng có địa chỉ tại 53 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM. Ngoài ra, kỳ QSMT lần này của Vietlott cũng có 17 vé trúng giải Nhất với trị giá 40 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)