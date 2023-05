Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai

TPO - Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Tùng, chuyên khoa huyết học giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện.

Chiều 17/5, Bộ Y tế đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai cho TS.BS Nguyễn Tuấn Tùng. GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế dự và trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng. Tân Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng là tiến sĩ, bác sĩ y khoa chuyên ngành huyết học và truyền máu. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, TS.BS Nguyễn Tuấn Tùng là Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai. Hiện, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai có 4 thành viên: Giám đốc Bệnh viện là PGS. TS. Đào Xuân Cơ; 2 Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn là PGS. TS Vũ Văn Giáp và TS. BS Nguyễn Tuấn Tùng; 1 Phó Giám đốc phụ trách kinh tế là ông Vũ Văn Hồng.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 17/5, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, xảy ra hai trận động đất liên tiếp với độ lớn 4.0 và 3.3. Cả hai trận động đất này đều không gây rủi ro thiên tai. Theo đó, trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra vào 21 giờ 33 phút 18 giây ngày 17/5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km, tại tọa độ 14.843 độ Vĩ Bắc - 108.261 độ Kinh Đông, thuộc địa phận huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trước đó, vào lúc 21 giờ 6 phút 11 giây ngày 17/5, khu vực này xảy ra trận động đất có độ lớn 3.3 tại tọa độ 14.851 độ Vĩ Bắc - 108.280 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (18/5), Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 19/5, khu vực này tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 18/5 nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các khu vực trên khả năng kéo dài tới 23/5. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.043 ca COVID-19. Hiện có 75 bệnh nhân nặng, trong đó 4 trường hợp thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.596.662 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 853 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.633.704 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 16/5 có 875 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.341.032 liều. (XEM CHI TIẾT)

Trưa 17/5, người dân xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Bàu Giang. Đến khoảng 16h, người dân phát hiện thêm một thi thể nam giới khác. Vị trí phát hiện 2 thi thể gần nhau. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, 2 người bị đuối nước là T. (34 tuổi, huyện Tư Nghĩa) và Đ. (40 tuổi, TP Quảng Ngãi). Nguồn tin của Dân trí xác nhận, 2 nạn nhân đuối nước tử vong là những người tham gia đá gà ăn tiền. Trưa 17/5, điểm đá gà này bị công an phát hiện nên các con bạc bỏ chạy, nhảy xuống sông trốn rồi gặp nạn. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/5, một vụ chó cắn người tử vong xảy ra tại căn nhà ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối cùng ngày, con gái cụ Đặng Thị Vân (SN 1941, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) dắt chó Pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn. Thời điểm này, cụ Vân ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra khiến con chó Pitbull hoảng loạn, sau đó lao vào trong nhà cắn vào vùng đầu khiến cụ gục tại chỗ. Con gái cụ Vân chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng do thể trạng chó Pitbull to lớn nên không làm được gì. Nạn nhân tử vong khoảng 2 phút sau đó. Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra. (XEM CHI TIẾT)