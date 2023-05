Bản tin 8H: Cãi nhau với bạn gái, thanh niên nhảy từ tầng 6 chung cư mini ở Hà Nội

TPO - Đi uống bia về rồi xảy ra tranh cãi với bạn gái, một thanh niên đã bất ngờ nhảy từ tầng 6 tòa chung cư mini, rơi xuống đất và tử vong.

Ngày 20/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong tại một chung cư mini trên địa bàn. Trước đó, khoảng 23h20, ngày 19/5 tại tòa chung cư mini ngõ 88 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân phát hiện anh N.M.H. (SN 1996 ở Thái Bình, thuê trọ trong ngõ 88 Trần Duy Hưng) nằm bất động dưới sàn tầng 1 nên đã báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác định anh H. đã tử vong. Trước đó, anh H. đi uống bia về đã xảy ra tranh cãi với bạn gái là chị T.M.A. (SN 2000, ở Hà Nội). Sau cuộc cãi vã, anh H. chạy ra khỏi phòng và nhảy từ tầng 6 tòa chung cư mini xuống đất, tử vong.

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã có thông tin chính thức về công tác cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Nông. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2022, bà Hương có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi. Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu xử lý đơn của bà Hương. Tuy nhiên, Sở Nội vụ cho rằng bà Hương không thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi. Hiện, bà Hương vẫn công tác tại Sở LĐ-TB&XH. Bà Hương nguyên là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Năm 2021, bà Hương được Phó Giám đốc Sở Y tế ký quyết định điều chuyển về làm chuyên viên. Ngày 17/10/2022, bà Hương được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông. Tại buổi lễ, bà trình bày nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm vì không đúng chuyên môn.

Tối 20/5, ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II) cho biết, tại Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Theo đó, vào lúc 17h cùng ngày, tại Km535+0 (Trái tuyến) QL1 thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, xe ô tô BKS 38A-37682, do ông Nguyễn Viết S. (SN 1976, trú tại TP Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ lao xuống hồ nước. Tài xế S. nhanh chóng được người dân đưa ra khỏi xe và sơ cứu nhưng đã không qua khỏi. Tại hiện trường vụ tai nạn, 3 cọc tiêu bị hư hỏng hoàn toàn. Ô tô ngâm dưới hồ nước của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay 21/5, Đông Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Dự báo ngày mai (22/5), miền Bắc tiếp tục nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ đêm mai, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác. Từ 23/5, nắng nóng hạ nhiệt ở Đông Bắc Bộ, riêng Tây Bắc Bộ có nắng nóng. Từ 24/5, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc. Nắng nóng ở Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài hết ngày 23/5. Từ chiều tối ngày 23 đến 30/5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.190 ca COVID-19, giảm 790 trường hợp so với hôm trước đó. Hiện có 85 bệnh nhân nặng, giảm 3 ca, trong đó có 4 ca thở máy, giảm một nửa sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.601.759 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 302 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.634.917 ca. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.202 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 19/5 có 4.900 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.350.827 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 20/5, các lực lượng chức năng xã Hàm Phú và xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ 4 bé gái đuối nước vừa xảy ra tại địa phương này. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20/5, một nhóm 5 em nhỏ đi ra ruộng hái sen rồi sau đó ra tắm ở kênh thủy lợi dẫn nước hồ Sông Quao, đoạn qua thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, giáp ranh với xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc. Trong lúc tắm, 4 bé gái bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Thi thể 3 em được tìm thấy không lâu sau đó. Đến 18h50 cùng ngày, thi thể bé gái còn lại được tìm thấy. 4 bé gái bị nạn đều là học sinh tiểu học trên địa bàn xã Hàm Phú. (XEM CHI TIẾT)