Bản tin 8H: Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Ngày 21/5, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

Ngày 21/5, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Hữu Vinh, Chuyên viên chính Vụ Địa phương II giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II. Đồng chí Phan Thăng An đề nghị đồng chí Lê Hữu Vinh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, phát huy kinh nghiệm, nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham mưu, giúp việc cho đồng chí Vụ trưởng để triển khai công việc hiệu quả, tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Ban và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tối 21/5, lãnh đạo Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc nam sinh 14 tuổi bị nhóm thanh niên đánh gãy răng, nhập viện. Nạn nhân trong vụ việc là em P.T (14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn). Chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh kêu cứu với nội dung em T. bất ngờ một nhóm thanh niên không quen biết hành hung khi đang đi tắm biển. Theo bài viết, em T. bị nhóm thanh niên này đánh vào vùng mặt, lưng và bị nhấn xuống biển. Sau khi bị đánh em T. bơi vào bờ và chạy vào khu resort trốn rồi mượn điện thoại gọi cho người thân đến cứu. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này còn hung hãn không cho mọi người chở T. đi bệnh viện. Một số đối tượng đánh em T. đã được triệu tập tới cơ quan công an. Lãnh đạo Công an phường Khuê Mỹ cho biết thêm, vì nhóm đối tượng hành hung cháu T. đông nên công an đang xác minh, triệu tập lên để điều tra.

Ngày 21/5, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước ghi nhận 979 ca mắc, giảm thấp nhất trong hơn 1 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.602.738 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 148 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.635.065 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 44 ca, trong đó 2 ca thở máy xâm lấn. Cùng ngày, ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp địa phương này ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.203 ca. Ngày 20/5 có 168 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.348.418 liều.

Ngày 21/5, tại thành phố Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý đã đến chúc mừng và trao thưởng 20 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học-Khuyến tài Hà Giang cho em Hoàng Tuấn Dũng (học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Năm 2023, Hoàng Tuấn Dũng là một trong sáu thành viên của Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán học Quốc tế tại Nhật Bản. Trước đó, trong 3 năm cấp ba, Hoàng Tuấn Dũng đều đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và đoạt huy chương Vàng Olympic Khoa học tự nhiên; Huy chương Vàng Toán tổ hợp Iran; giải Nhất kỳ thi Toán đồng đội.

Đêm nay (22/5) đến ngày mai (23/5), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trước khi đón mưa dông, hôm nay (22/5), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng. Từ ngày 24/5, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở miền Bắc. Ngày 22-23/5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong đó nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 37-40 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến việc chiếc Mercedes-Benz C250 Exclusive bị “đánh rớt” đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 5005V - TPHCM vì mặt ca-lăng (lưới tản nhiệt) nguyên bản không có hình ảnh trên hệ thống, tối 21/5, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Cục Đăng kiểm đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm 5005V giải trình sự việc. Cục Đăng kiểm xác định đăng kiểm viên Trần Vũ Phương và đơn vị đăng kiểm 5005V thực hiện chưa đúng quy trình quy định; thiếu sót trong công việc, chưa tra cứu đầy đủ thông tin kỹ thuật từ Cục Đăng kiểm dẫn đến kết quả đánh giá chưa đúng. Cục Đăng kiểm đã yêu cầu đơn vị đăng kiểm 5005V chủ động liên hệ chủ phương tiện để xin lỗi. Hiện, chiếc xe đã đăng kiểm xong. (XEM CHI TIẾT)

Tối 21/5, lãnh đạo xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một trường hợp ô tô bốc cháy. Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 13h cùng ngày, một chiếc ô tô hiệu Hyundai 5 chỗ chở theo 5 người trong một gia đình trú huyện Nghĩa Đàn đi trên tỉnh lộ 538. Khi xe đi đến dốc Truông Tràng, tài xế phát hiện khói, lửa bốc lên từ phía dưới gầm xe nên lập tức dừng xe xuống mở cửa cho mọi người thoát ra ngoài. May mắn, cả 5 người trên xe đã thoát ra ngoài an toàn trước khi chiếc xe bị thiêu rụi. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy xe được nhận định nghi do gầm xe trong quá trình di chuyển bị quấn rơm. Do nắng nóng nên đã phát lửa và bốc cháy cả xe. (XEM CHI TIẾT)