Bản tin 8H: Người phụ nữ tử vong bên đường sau khi cầm cuốc đẩy hàng xóm

TPO - Sau khi cầm cuốc đẩy người cùng thôn, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam được phát hiện nằm tử vong bên đường. Nguyên nhân do nhồi máu cơ tim.

Ngày 24/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến cái chết của một người phụ nữ trên địa bàn. Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 23/5, tại tổ 11 (thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), gặp bà Phạm Thị Tuyền (SN 1983) đi làm đồng về, bà Lê Thị Thái (SN 1970, trú cùng thôn Đại Lộc) cầm cuốc đẩy bà Tuyền do có mâu thuẫn từ trước nhưng không gây thương tích gì. Sau đó, chồng bà Thái đến giật cuốc đòi đánh bà Tuyền. Bà Thái can ngăn và cả 3 người ra về. Khoảng 15 phút sau, bà Tuyền phát hiện bà Thái nằm bất tỉnh bên mép đường gần địa chỉ trên nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định bà Thái chết do bị nhồi máu cơ tim, không có tác động ngoại lực.

Ngày 23/5, Sở Công Thương tỉnh Long An có văn bản đề nghị xử lý việc một tạp chí đã đăng tải thông tin "Tìm chủ đầu tư mới cho cho nhà máy điện khí hơn 3 tỉ USD" ngày 19/5. Theo đó, bài báo viết “Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết UBND tỉnh đang thực hiện các bước rà soát để tiến tới thu hồi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện LNG Long An I và Long An II với công suất 3.000MW, tổng mức đầu tư hơn 3 tỉ USD". Sở khẳng định dự án Nhà máy điện LNG Long An I và Long An II đang được nhà đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư và định kỳ thực hiện báo cáo dự án đầu tư về Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công Thương theo đúng quy định của Luật Đầu tư. Bài viết đã được gỡ bỏ nhưng những thông tin không chính xác đã gây hiểu nhầm và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Long An. Sở đề nghị tổng biên tập tạp chí đó thực hiện kiểm tra việc tác nghiệp của phóng viên để có hình thức xử lý phù hợp; đồng thời phải thực hiện việc cải chính hoặc xin lỗi việc thông tin sai sự thật.

Ngày 23/5, Huyện đoàn Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã khen thưởng em Siu Sam Ban (học sinh lớp 6A2, Trường TH và THCS Nguyễn Du, xã Dun, huyện Chư Sê) vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đuối nước. 3 hôm trước đó, phát hiện hai em nhỏ là Siu Si Ôn (6 tuổi, trú tại làng Pan, xã Dun) và em Kpuih Nhăn (9 tuổi, trú tại làng Nút Giêng, xã Albá) đang chới với dưới dòng nước lúc đi chơi tại khu vực suối Ia Pết, đoạn chảy qua làng Pan, xã Dun, Ban lập tức nhảy xuống dòng nước cứu kịp thời hai em nhỏ lên bờ an toàn. Hành động dũng cảm của em Siu Sam Ban đã được Trường TH và THCS Nguyễn Du tuyên dương trước toàn trường.

Số liệu báo cáo từ Công ty Bay Dịch vụ Hàng không Việt Nam (VASCO) cho thấy các vụ việc liên quan đến chim và động vật hoang dã tại Cảng hàng không Côn Đảo trong 4 tháng đầu năm 2023 có chiều hướng gia tăng. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị VASCO phải báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc hoặc các mối nguy hiểm từ chim, động vật hoang dã, vật nuôi xảy ra tại sân bay Côn Đảo. Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) rà soát lại số liệu báo cáo sự cố liên quan đến chim va đập, động vật hoang dã, đánh giá lại chỉ số an toàn, mục tiêu an toàn tại sân bay Côn Đảo theo quy định; chỉ đạo rà soát lại chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi đã được ban hành, các biện pháp kiểm soát chim đã và đang triển khai, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Ngày 23/5, Bộ Y tế cho biết cả nước có 1.438 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 543 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.635.912 ca. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.205 ca. Trong ngày 22/5 có 32.419 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.382.144 liều.

Hôm nay (24/5), ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Mưa cũng lan vào khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều tối và tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong khi nhiều khu vực của miền Bắc đã xuất hiện mưa giảm nhiệt với cao nhất ở 32-34 độ, thì hôm nay, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.cTừ ngày 25/5, các tỉnh này nắng nóng kết thúc; riêng Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng dịu dần. (XEM CHI TIẾT)