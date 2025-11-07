Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 7/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại lễ bàn giao công tác, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tín nhiệm giao giữ các cương vị mới.

tienphong-711bangiao.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Báo Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Sự kiện bàn giao công tác của hai đồng chí là sự kiện quan trọng để đảm bảo cho các công việc của Đảng, của Ủy ban kiểm tra Trung ương được liên tục, bài bản, kế thừa và duy trì hoạt động hiệu quả thông suốt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của cơ quan kiểm tra Trung ương".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc đã hết sức tâm huyết và trách nhiệm, có những đóng góp rất quan trọng, góp phần đổi mới phương thức, phương pháp cách thức kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo ra những dấu ấn nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ vừa qua. Thường trực Ban Bí thư chúc ông Nguyễn Duy Ngọc trên cương vị mới sẽ đạt được nhiều thành công trong lãnh đạo Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển giàu đẹp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng rằng với trách nhiệm cao và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Ủy ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, bản lĩnh, ý chí nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và giành được những kết quả thành tích cao hơn trong thời gian sắp tới.

Tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dài nhưng là khoảng thời gian đặc biệt quý giá. Trong thời gian đó, ông có điều kiện tiếp cận gần hơn với những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học nhiều điều sâu sắc về tư duy kiểm tra trong lãnh đạo; tư duy chính trị trong giám sát và tư duy đạo đức trong thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng trong thời gian tới tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đứng đầu là ông Trần Sỹ Thanh sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nơi từng gắn bó trong quá trình công tác, nay được trở về là vinh dự to lớn đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải chủ động, nỗ lực tận tâm tận lực, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương gìn giữ và tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất cao; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của điều lệ Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao...

Trường Phong
#Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Trần Sỹ Thanh #Bí thư Hà Nội #Nguyễn Duy Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục