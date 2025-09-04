Ban Chỉ đạo Trung ương ra quy định về xây dựng không gian số quốc gia thống nhất, dùng chung

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa ký Quy định 05 về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Theo quy định, mục tiêu hướng tới là kiến tạo không gian số quốc gia thống nhất để tái cấu trúc căn bản, toàn diện phương thức vận hành của hệ thống chính trị, chuyển từ phương thức quản trị truyền thống sang quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Thay đổi tư duy và phương thức quản trị, làm cơ sở xây dựng Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng tới hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

“Quy định mô hình liên thông số quốc gia đồng bộ, trên cơ sở hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số và ứng dụng dùng chung, nhằm loại bỏ tình trạng cát cứ thông tin, phân mảnh đầu tư, hình thành tài nguyên số quốc gia chung, sử dụng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc triển khai mô hình hướng tới các kết quả cụ thể, có thể đo lường bằng các chỉ số (KPIs) về tăng tính minh bạch, chính xác, rút ngắn thời gian, chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và hoạch định chính sách”, quy định nêu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Quy định nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai mô hình phải được xem là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự thay đổi mang tính cách mạng về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành. Mô hình này cũng sẽ phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Mô hình sẽ được áp dụng thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương.

Nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, Quy định 05 nêu rõ, việc xây dựng, triển khai, vận hành và đánh giá mô hình phải tuân thủ nghiêm ngặt 7 nguyên tắc cốt lõi: Quản trị dựa trên kết quả; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số; lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt; thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo.

Theo quy định, mô hình được xây dựng theo kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng. Kiến trúc bao gồm 4 lớp chính, với dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hạt nhân trung tâm, kết nối và vận hành xuyên suốt toàn bộ hệ thống. Cụ thể lớp 1 là Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; lớp 2 là Lớp dữ liệu và nền tảng lõi; lớp 3 là Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; lớp 4 là Lớp kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Trong đó, Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung bao gồm các hệ thống ứng dụng, nền tảng số phục vụ các nghiệp vụ chung, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, được xây dựng trên nguyên tắc dùng chung để tránh trùng lặp, lãng phí, gồm: Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Trục Liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Hệ thống thư điện tử (email) công vụ thống nhất; Nền tảng họp trực tuyến quốc gia; Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia; Các nền tảng, ứng dụng chuyên ngành đặc thù phục vụ công tác tuyên giáo, dân vận, quản lý biên giới, cảnh báo thiên tai và các nhiệm vụ khác của các cơ quan trong hệ thống chính trị.