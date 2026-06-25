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Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tiếp thêm khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ

Dương Triều

SVO - Sau bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiều sinh viên bày tỏ sự xúc động, tự hào và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Sáng 25/6, tại phiên Trọng thể, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Những thông điệp về khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và trách nhiệm của thế hệ trẻ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đoàn viên, thanh niên, nhất là sinh viên.

Nguyễn Chi Phương (K47, trường ĐH Luật Hà Nội) cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư giúp cô nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bối cảnh hiện nay.

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Nguyễn Chi Phương (K47, trường ĐH Luật Hà Nội).

Theo Chi Phương, khi Tổng Bí thư nhấn mạnh đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: "Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn", đó không chỉ là lời động viên mà còn là yêu cầu mang tính lịch sử đối với thế hệ trẻ.

"Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Điều đó vừa nâng cao vị thế của người trẻ, vừa đặt lên vai chúng ta một trọng trách rất lớn", Chi Phương chia sẻ.

Nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội cho rằng, trước những cơ hội và thách thức của thời đại số, thanh niên không thể chỉ là người quan sát mà phải trở thành lực lượng kiến tạo, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi từ thế giới để trở về phụng sự đất nước bằng năng lực, trí tuệ và trái tim của người Việt Nam.

Cùng chung cảm xúc, Nguyễn Chí Kiên kĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết, anh đặc biệt tâm đắc với những định hướng của Tổng Bí thư về vai trò tiên phong của thanh niên trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tri thức.

"Là sinh viên, lực lượng tri thức trẻ của đất nước, mình nhận thức sâu sắc rằng chuyển đổi số không chỉ là một xu thế kỹ thuật mà còn là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại mới", Chí Kiên nói.

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Nguyễn Chí Kiên (ĐH Kinh tế Quốc dân).

Nam sinh kỳ vọng, nhiệm kỳ mới sẽ có những giải pháp đột phá để tổ chức Đoàn trở thành lực lượng dẫn dắt thanh niên, sinh viên nâng cao kỹ năng số, làm chủ trí tuệ nhân tạo và tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

"Mình mong Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới thực chất hơn, tạo môi trường để người trẻ biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành những sản phẩm có giá trị thực tiễn cho đất nước. Thanh niên không chỉ là người kế tục mà cần trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh", Chí Kiên bày tỏ.

Nguyễn Hoàng Châu Linh (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về trách nhiệm của thanh niên trong việc phát triển toàn diện cả năng lực chuyên môn lẫn nhân cách.

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Nguyễn Hoàng Châu Linh (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội).

Theo Châu Linh, điều khiến cô ấn tượng là bên cạnh yêu cầu về đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, Tổng Bí thư còn nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

"Là sinh viên khối KHXH&NV, mình nhận thấy, thế hệ trẻ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có trách nhiệm xã hội, có bản lĩnh chính trị, biết gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc", Châu Linh chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng, khát vọng cống hiến có thể bắt đầu từ những việc làm thiết thực hằng ngày như học tập nghiêm túc, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động tình nguyện, hay lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng.

Từ những thông điệp được truyền tải tại Đại hội, các sinh viên đều bày tỏ niềm tin rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc trong giai đoạn mới.

Dương Triều
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Tuổi trẻ #Khát vọng #Đổi mới #Khoa học công nghệ #Thanh niên #Đại hội Đoàn XIII

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