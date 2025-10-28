Bãi nhiệm một Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị vi phạm pháp luật hình sự

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hoàng Nam
TPO - Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tý (SN 1965) do vi phạm pháp luật hình sự.

Theo thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Trị, việc bãi nhiệm được thực hiện trên cơ sở đề nghị của TAND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, sau khi xem xét kỹ lưỡng quá trình công tác, phẩm chất đạo đức và hành vi vi phạm của ông Trần Văn Tý.

z7163105286992bc49b7d622651699203832441.jpg
100% đại biểu tán thành việc bãi nhiệm.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã tán thành việc bãi nhiệm, thể hiện sự thống nhất cao trong việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt là với người giữ vị trí trong cơ quan tư pháp.

Nghị quyết bãi nhiệm được thông qua tại kỳ họp này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2025, chấm dứt nhiệm kỳ Hội thẩm nhân dân của ông Trần Văn Tý trước thời hạn.

Ông Trần Văn Tý được bầu làm Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026, có nhiệm vụ cùng Thẩm phán xét xử các vụ án theo quy định của pháp luật.

Được biết, ông Trần Văn Tý (SN 1965) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị (cũ) cùng thuộc cấp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (cũ) khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã không tổ chức các cuộc tập huấn, diễn tập theo các nội dung được chi theo ngân sách nhà nước phân bổ, nhưng ông Trần Văn Tý vẫn chỉ đạo và cùng thống nhất với Lê Thanh Tuyền - Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lập các chứng từ khống để thực hiện việc rút số tiền 929.042.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

