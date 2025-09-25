Quy định về Đoàn Hội thẩm theo mô hình tổ chức bộ máy mới

TPO - Nghị quyết được xây dựng nhằm quy định cụ thể, chi tiết về tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, bảo đảm thực hiện thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đoàn hội thẩm.

Quy định về số lượng cấp phó

Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thuỷ cho biết, mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm quy định cụ thể, chi tiết về tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm theo mô hình tổ chức bộ máy mới, bảo đảm thực hiện thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đoàn hội thẩm.

Đồng thời, Nghị quyết cũng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thuỷ. Ảnh: QH

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đoàn Hội thẩm nhân dân bao gồm các Hội thẩm nhân dân được bầu để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại mỗi TAND tỉnh, thành phố, TAND khu vực.

Về số lượng thành viên, tại TAND cấp tỉnh, cứ 2 thẩm phán thì có 3 hội thẩm, nhưng tổng số hội thẩm tại một TAND cấp tỉnh không dưới 20 người và không quá 50 người. Đối với Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 70 người.

Tại TAND khu vực, cứ 1 thẩm phán thì có 2 hội thẩm, nhưng tổng số hội thẩm tại một TAND khu vực không dưới 30 người và không quá 100 người.

Đoàn Hội thẩm nhân dân có trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các Hội thẩm nhân dân là thành viên. Trưởng đoàn, phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân được bầu trong số Hội thẩm nhân dân.

Số lượng phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân được xác định theo quy mô Đoàn Hội thẩm nhân dân; dưới 30 Hội thẩm có 1 phó Trưởng đoàn; từ 30 Hội thẩm trở lên có không quá 2 phó trưởng đoàn.

Quy định về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

Hội thẩm nhân dân có uy tín, kinh nghiệm làm công tác xét xử và điều kiện về thời gian làm việc thì có thể được bầu làm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân.

Việc bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân do hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân quyết định, thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người được bầu là người được biểu quyết tán thành hoặc đạt được số phiếu bầu cao nhất cho mỗi chức danh và phải được trên 50% tổng số Hội thẩm nhân dân tín nhiệm, tán thành.

Về phụ cấp hoạt động, trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, trưởng đoàn Hội thẩm quân nhân được hưởng phụ cấp hoạt động hằng tháng bằng 40% mức lương cơ sở. Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, phó trưởng đoàn Hội thẩm quân nhân được hưởng phụ cấp hoạt động hằng tháng bằng 30% mức lương cơ sở.

Sau khi xem xét, cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành hoàn toàn với hồ sơ tờ trình, thẩm tra, đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết. Qua đó, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025.