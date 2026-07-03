Bài luận giúp nữ sinh chạm tới học bổng duy nhất toàn cầu bắt đầu bằng những lần thất bại

SVO - Có những bài luận mở đầu bằng bảng thành tích hay những giải thưởng nổi bật. Nhưng với Từ Khánh Phương, điều đầu tiên cô kể với trường đại học lại là lần nhận điểm 0 môn Toán và những kỳ thi trượt và quãng thời gian từng nghĩ mình không đủ giỏi. Chính từ những thất bại ấy, nữ sinh dần học được cách nhìn nhận bản thân và từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu du học Úc, với mức học bổng 100%.

Điểm 0 giúp nữ sinh nhận ra điều mình cần thay đổi

Ngày nhận tin trở thành người giành suất học bổng 100% duy nhất toàn cầu cho kỳ nhập học tháng 7/2026 của Đại học Công nghệ Sydney (UTS), bên cạnh niềm vui, Khánh Phương nhớ tới quãng thời gian từng thi trượt trường chất lượng cao, không đỗ trường chuyên THCS và nhận điểm 0 môn Toán trong kỳ thi đầu vào lớp 6 - giai đoạn mà Phương từng cho rằng, năng lực của mình chỉ dừng lại ở đó.

Khánh Phương chia sẻ, thay vì trách mắng, bố mẹ đã đồng hành và giúp cô nhận ra vấn đề không nằm ở năng lực mà ở phương pháp học. Từ đây, Phương bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ như chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hỏi ngay khi chưa hiểu và đặt mục tiêu cụ thể cho từng môn học.

Từ Khánh Phương chọn kể về thất bại trong bài luận du học.

Theo Khánh Phương, điều thay đổi lớn nhất sau những lần thất bại không phải là điểm số, mà là cách cô nhìn nhận bản thân.

“Thất bại đã giúp mình khám phá thêm nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề trong cả việc học tập cũng như trong những hoạt động ngoại khóa. Hơn nữa, thất bại cũng giúp mình thay đổi tư duy trong việc đối diện với khó khăn, thử thách”.

Thay vì đặt áp lực phải đạt những cột mốc lớn, Khánh Phương học cách trân trọng từng bước tiến nhỏ. Mỗi kết quả nhỏ, từ một bài kiểm tra tốt hơn đến một lời khen của giáo viên, đều trở thành động lực để Phương tiếp tục tiến lên.

Với cô, chính sự tích lũy từng điều nhỏ nhất ấy, đã tạo nền tảng để cô tự tin theo đuổi mục tiêu du học nhiều năm sau.

Hiểu rõ mình muốn gì để không bị áp lực

Mục tiêu du học Úc với mức học bổng 100% được Khánh Phương xác định từ những năm đầu THPT. Cô chủ động tìm hiểu các trường, ngành học và yêu cầu học bổng để biết mình cần chuẩn bị điều gì, thay vì chờ đến lúc làm hồ sơ mới bắt đầu.

Trong quá trình ấy, cũng có những giai đoạn cô cảm thấy áp lực trước khối lượng công việc phải hoàn thành. Tuy nhiên, thay vì ép bản thân phải đạt kết quả thật nhanh, Phương lựa chọn đi từng bước và cho mình thời gian thử, sai rồi điều chỉnh.

Khánh Phương nuôi ước mơ du học Úc từ những năm đầu THPT.

“Điều quan trọng nhất mình học được là khi mình đi từng bước nhỏ, cho mình thời gian để thử, để sai, để sửa, để hiểu chính mình, hiểu những giá trị cốt lõi của mình. Điều đó đã giúp mình bớt đi áp lực rất nhiều”.

Theo Khánh Phương, điều đáng quý nhất sau hành trình ấy không chỉ là một suất học bổng, mà là việc hiểu rõ điều mình mong muốn và kiên trì với lựa chọn của bản thân.

Bài luận về cách chuyển hóa những khó khăn thành giải pháp sáng tạo

Khi viết bài luận gửi UTS, Khánh Phương đã kể lại câu chuyện về hành trình đối diện với những khó khăn, thất bại và cách cô chuyển hóa điều này thành những giải pháp sáng tạo.

Ngoài việc học, Khánh Phương tham gia nhiều hoạt động như: Gia sư Tiếng Anh, Toán cho các em nhỏ; diễn giả TEDx, chương trình Sân khấu hóa tác phẩm, hay dự án thiện nguyện Ánh Mộc.

Với trải nghiệm làm gia sư, Phương học được cách giải quyết vấn đề. Khi học sinh thích học vẽ, chơi game hơn học Tiếng Anh, Phương đã kết hợp các trò chơi từ vựng như "bắt từ", "thi vẽ" vào các bài học. Kết quả, các em luôn hứng thú trong mỗi giờ học và đạt điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ.

Chương trình Sân khấu hóa tác phẩm là lần đầu Khánh Phương thử sức ở vai trò lãnh đạo.

Với chương trình Sân khấu hóa tác phẩm, Phương chia sẻ, chính những khó khăn như: Chỉ biết đến tuồng qua sách giáo khoa, chưa từng đảm nhiệm vai trò tổng phụ trách cho một tác phẩm nào trước đây, những bất đồng quan điểm giữa các ban, nhóm trong quá trình casting nhân vật, xây dựng kịch bản, diễn xuất... đã thúc đẩy cô khám phá về thể loại này và dẫn dắt các thành viên biến những quan điểm khác biệt thành những phân cảnh sáng tạo. Kết quả, Phương cùng các bạn đã đưa lớp giành giải Ba.

Những thành tựu nhỏ này đã tiếp tục thúc đẩy Phương tham gia các hoạt động ngoại khóa ở phạm vi lớn hơn ngoài trường học. Đó là lí do Phương đăng ký dự thi và đoạt giải diễn giả truyền cảm hứng tại "TEDx Marie Curie Ha Dong Youth", với bài nói chuyện trước hơn 300 khán giả về lòng nhân ái, với đầu đề “Từ Tôi đến Chúng ta” .

Khánh Phương chia sẻ góc nhìn của mình trên sân khấu TEDx, với đầu đề “Từ Tôi đến Chúng ta”.

Khát khao biến những ý tưởng của bài nói thành hành động thực tế, Phương đã cùng các bạn sáng lập dự án thiện nguyện Ánh Mộc, với mục đích cung cấp đồ dùng học tập thiết yếu và truyền cảm hứng cho trẻ em nông thôn học tiếng Anh.

Năm 2025, với tư cách là Chủ tịch Dự án Ánh Mộc, Phương chia sẻ, cô đã học được cách xử lý các rào cản trong việc kết nối những thành viên giữa các ban, nhóm; vượt qua các thử thách, khó khăn, thất bại trong những lần gây quỹ. Kết quả, dự án đã hỗ trợ máy tính, đồ dùng học tập cùng nhiều quà tặng khác và truyền cảm hứng học Tiếng Anh qua các trò chơi, bài hát cho hơn 300 em học sinh tại Trường Tiểu học Quang Húc, tỉnh Phú Thọ.

Dự án Ánh Mộc giúp Khánh Phương biến những điều mình tin thành hành động.

Trong từng hoạt động ngoại khóa, điều Phương học được đó là dám thất bại, sẵn sàng thay đổi để tìm ra cách giải quyết vấn đề, giúp Phương trở thành những phiên bản mới của chính mình trong mỗi vai trò cô đảm nhận.

Mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội để trưởng thành

Phía trước Khánh Phương là cuộc sống mới tại Úc, với nhiều cơ hội và cả những thử thách. Cô biết, mình sẽ phải đánh đổi quãng thời gian ở bên gia đình, nhưng cũng tin rằng, đó là cơ hội để trưởng thành từ những trải nghiệm mới.

“Xuyên suốt hành trình này, mình đã vượt qua được những khó khăn, thất bại bằng cách đi từng bước nhỏ, cho mình thời gian thử và sai, cùng với việc luôn tin rằng, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp... Một điều quan trọng mình cũng nhận ra được trong từng bước đi của mình, đó là khi mình luôn giữ tinh thần học hỏi sau mỗi trải nghiệm, mình lại có thể rút ra được nhiều bài học và trưởng thành hơn”.

Có lẽ vì thế, điều đọng lại sau câu chuyện của Khánh Phương không phải là suất học bổng 100% duy nhất toàn cầu, mà là cách một người trẻ học cách nhìn thất bại như điểm khởi đầu của sự thay đổi, sáng tạo. Cùng với đó, chính những bước tiến nhỏ, được tích lũy qua từng trải nghiệm, đã đưa Phương đến với mục tiêu mà trước đây cô từng nghĩ mình không thể chạm tới.

Ảnh: NVCC