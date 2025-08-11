Hạt giống đỏ từ Mùa hè xanh Bài 3: Tân đảng viên và những ngẫm suy

TP - Chiến dịch tình nguyện hè luôn để lại dấu ấn khó quên trong đời sinh viên. Với những sinh viên ưu tú của Trường Đại học Bạc Liêu, mùa hè năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi thanh xuân của đời người được đánh dấu bằng sự kiện đứng trong hàng ngũ của những người tiên phong...

Lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

Trao đổi với PV Tiền Phong, bạn Lê Thị Mỷ Kiều, sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Bạc Liêu) không giấu được niềm vui và tự hào khi trở thành đảng viên. Được kết nạp Đảng, với Kiều, những nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân thời gian qua đã được ghi nhận, thêm động lực mạnh mẽ để Kiều tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Tân đảng viên Đặng Đan Thanh tiếp sức mùa thi năm 2025

Mỷ Kiều là một trong 18 sinh viên tình nguyện được kết nạp Đảng trong những ngày tháng 7 tình nguyện của trường Đại học Bạc Liêu. Cô sinh viên quê Cà Mau, lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông ngoại Kiều tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, chị gái Kiều cũng là đảng viên. Dòng máu yêu nước, tinh thần cách mạng và ý chí cống hiến ấy đã thấm sâu vào Kiều từ thuở nhỏ, hun đúc nên một tinh thần xung kích của cô sinh viên trẻ hôm nay.

Trong chiến dịch tình nguyện Hè năm nay, Kiều có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô kể, về niềm vui khi được tham gia trao 100 lá Quốc kỳ để địa phương làm đường cờ Tổ quốc tại xã Vĩnh Mỹ (Cà Mau). Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, Kiều xúc động và tự hào khi góp một phần nhỏ trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến với người dân địa phương. Một kỷ niệm sâu sắc khác để lại dấu ấn đậm nét trong lòng Kiều khi được tham gia thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bình, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Không khí trang nghiêm, những ngọn nến lung linh, những nén hương tri ân như nhắc các bạn trẻ ngẫm suy về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, để sống và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh đó.

Là người yêu thích các hoạt động tình nguyện, Mỷ Kiều luôn khát khao được góp sức trẻ để lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng và xã hội. Khi nghĩ đến xã Vĩnh Mỹ và xã Hòa Bình (Cà Mau), Kiều hình dung đó là những vùng quê yên bình, còn nhiều điều mộc mạc và chân thành. Em cũng chuẩn bị tinh thần rằng các hoạt động sẽ diễn ra dưới cái nắng gắt, phải di chuyển nhiều và một số công việc khá vất vả. Thực tế mang lại cho Kiều cảm nhận về những vùng quê nông thôn mới nay đã khác xưa rất nhiều, với cơ sở vật chất khang trang hơn, cuộc sống người dân cũng thuận lợi hơn. “Những giọt mồ hôi đổi lấy những nụ cười. Cảm giác được đóng góp, dù chỉ một phần rất nhỏ, cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc và tự hào”, Kiều tâm sự.

Tân đảng viên Lê Thị Mỷ Kiều tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ dịp 27/7

Sống trách nhiệm hơn

Cùng vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 7/2025 - trên hành trình tình nguyện, bạn Đặng Đan Thanh, sinh viên năm 4 ngành Kế toán (Trường Đại học Bạc Liêu) chia sẻ rằng, được kết nạp Đảng là niềm vinh dự và tự hào, khi lý tưởng sống, sự cống hiến thời gian qua của mình đã được công nhận. Dù đi liền đó thêm trách nhiệm, sự gương mẫu, Thanh vẫn tự tin mình sẽ vượt qua với sự cố gắng nhiều hơn nữa, để xứng đáng với niềm tin Đoàn Thanh niên, Đảng đã dành cho.

Đan Thanh năm nay 21 tuổi, quê ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau, là một đoàn viên ưu tú với điểm rèn luyện xuất sắc và học tập ấn tượng (3,6/4). Cha mẹ Thanh luôn ủng hộ em trong quá trình phấn đấu. Đối với Thanh, việc được kết nạp Đảng cho em ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một người Đảng viên trẻ tiên phong, sống có lý tưởng và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Điều này cũng được minh chứng rõ nhất từ lễ kết nạp Đảng được tổ chức ngay trong những ngày tình nguyện Hè.

Một trong những điểm nhấn của Thanh trong chiến dịch tình nguyện Hè là hoạt động Tiếp sức mùa thi, công việc cô luôn yêu thích và thường xuyên tham gia. Tham gia tiếp sức mùa thi không chỉ được giúp các em học sinh chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi, còn tiếp thêm động lực, sự tự tin để các em vượt vũ môn, qua đó cũng cho Thanh sống lại những ngày mình cũng từng đi thi, cũng được các anh chị đi trước hỗ trợ, động viên. Khi đã hoàn thành giấc mơ bước tới giảng đường đại học, Thanh luôn sắp xếp tham gia được những mùa tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các em đi sau hiện thực giấc mơ đại học của mình.

Thanh vẫn nhớ buổi tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THCS Võ Thị Sáu ở phường Bạc Liêu. Hôm đó, trời mưa to, các bạn tình nguyện che ô, kéo áo mưa che cho các bạn thí sinh vào tận cửa phòng thi không bị ướt, còn các bạn sinh viên tình nguyện ướt sũng từ đầu tới chân. Kết thúc môn thi, không ít bạn nán lại các điểm tiếp sức mùa thi để trò chuyện, cảm ơn anh chị sinh viên tình nguyện đã hỗ trợ mình, rất ấm áp, gần gũi.

Thanh cũng chưa thể quên hoạt động trồng cây dọc đường nông thôn mới tại xã Vĩnh Lợi (Cà Mau) trong chiến dịch Mùa Hè xanh. Dưới cái nắng oi ả, cả nhóm ai cũng mướt mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành từng hố đất, để khi chiều mát, hoặc sáng sớm hôm sau đưa cây tới trồng, rồi xách từng xô nước tưới từng gốc cây với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Điều khiến Thanh xúc động khi công việc vừa xong, một gia đình gần đó đã mời cả đội vào nhà nghỉ ngơi và nấu một bữa cơm quê chiêu đãi.

Bạn Lê Thị Mỷ Kiều (thứ 8 từ phải sang) vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam trong những ngày tình nguyện hè Ảnh: Hòa Hội

Những trải nghiệm thực tế khi tham gia các hoạt động tình nguyện hè đã thành hành trang quý báu để Thanh cùng nhiều bạn sinh viên khác áp dụng vào học tập và cả khi ra trường đi làm. Đặc biệt, là một Đảng viên trẻ, Thanh tin rằng mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần xây dựng quê hương theo cách của riêng mình, từ những việc làm nhỏ nhất. “Em mong rằng các bạn hãy sống hết mình, sống có lý tưởng và đừng ngại dấn thân. Tình yêu quê hương cần hành động cụ thể, và hành động đẹp nhất chính là dám cống hiến, dám thay đổi, dám mơ ước”, Thanh gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ.

H.H