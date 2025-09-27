Bắc Ninh công bố 14 sự cố thiên tai khẩn cấp

TPO - Tỉnh Bắc Ninh vừa công bố tình huống khẩn cấp đối với 14 sự cố do thiên tai gây ra tại các xã, phường gồm: Yên Định, Tây Yên Tử, Sơn Động, Biển Động, Tân Sơn, Biên Sơn, Tuấn Đạo, Yên Dũng.

Cụ thể 14 sự cố gồm: Sạt lở đất mái bờ tả sông Lục Nam (đoạn qua xã Cẩm Đàn) dọc theo đường tỉnh 293D nối xã Yên Định - Đại Sơn - Vân Sơn; sạt lở đất mái bờ tả sông Lục Nam dọc theo tuyến đường tỉnh 291 nối với quốc lộ 31 đoạn qua thôn Trại Chùa; sạt lở mái, lề và mặt bê tông trên các tuyến đường giao thông liên thôn thuộc xã Yên Định.

Sạt lở mái, lề và mặt bê tông trên các tuyến đường các thôn Gà, Thống Nhất, Néo và đập Đồng Tám, thôn Mậu (xã Tây Yên Tử); sạt lở ngầm và hồ ở thôn Lừa; sạt lở đất phía sau Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; sạt lở đồi Bến Tre; sạt lở mái, lề và mặt bê tông trên một số ngầm (xã Sơn Động); sạt lở mái, lề và mặt bê tông trên các tuyến đường liên thôn (xã Biển Động).

Sạt lở đất đồi ở thôn Bến (xã Tân Sơn); sạt lở ngầm thôn Chả, đập làng Mặn (xã Biên Sơn); sạt lở mái, lề và mặt bê tông đường liên xã Tuấn Đạo - Long Sơn. Một số tuyến đường liên thôn; sạt lở đập thủy lợi ở các thôn: Nghẽo, Bãi Bồi, Linh Phú, Sầy, Am Hà, Tuấn An và hệ thống công trình kênh tưới, tiêu, đường ống nước sạch (xã Tuấn Đạo); sự cố sạt lở sườn núi Nham Biền tại khu vực tổ dân phố 6 (phường Yên Dũng).

Bắc Ninh phòng chống sự cố do mưa bão. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tuyệt đối không được để người dân trở lại sinh sống (trước mắt là trong mùa mưa bão năm 2025); bố trí sắp xếp nơi sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng bảo đảm ổn định.

Các xã, phường chủ động rà soát ngay phương án di dân khẩn cấp phòng, chống lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên. Căn cứ tính chất, mức độ của từng sự cố, các xã, phường chủ động bố trí, sử dụng các nguồn kinh phí tổ chức khảo sát, đánh giá, lập ngay phương án khẩn cấp, cấp bách sự cố công trình. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sự cố.