'Bác Hồ với Điện ảnh' chiếu kỷ niệm 70 năm điện ảnh Việt Nam

TPO - Tọa đàm “Lỗ hổng thông tin và giải pháp đảm bảo an ninh trong trường học” nhằm nhận diện những dấu hiệu lừa đảo, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong học đường.