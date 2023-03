Châu Á trỗi dậy

TP - Chiến thắng được dự đoán trước của hai diễn viên gốc Á Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy tạo nên dấu ấn tại Lễ trao giải Oscar 2023. Bộ phim Cuộc chiến đa vũ trụ có sự tham gia của hai diễn viên gốc Á này thành công vang dội, nhiều lần được xướng tên ở các hạng mục quan trọng.

Phim của Dương Tử Quỳnh đại thắng

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Việt Nam). Giải thưởng có tuổi đời gần trăm năm do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức vẫn giữ sức hút lớn. Everything everywhere all at once (Cuộc chiến đa vũ trụ) là bộ phim được gọi tên nhiều nhất trên sân khấu, với 7 chiến thắng trong tổng số 11 đề cử. Bộ phim mang về cho Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy giải Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Nhà hát Dolby, phố Los Angeles, Mỹ. Buổi lễ do MC Jimmy Kimmel dẫn dắt. Để tránh xảy ra sự cố bạo lực như vụ Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu năm 2022, Ban tổ chức bố trí đội chuyên xử lý khủng hoảng, sẵn sàng ứng phó trước những trường hợp xấu nhất. Lễ trao giải Oscar 2023 không xảy ra sự cố nào trên sân khấu chính. Trước giờ trao giải, khoảnh khắc Lady Gaga đỡ một phóng viên ảnh bị ngã khi đi thảm vàng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Lễ trao giải diễn ra dưới mái vòm khép kín. Thay vì sử dụng thảm đỏ như mọi năm, ban tổ chức quyết định sử dụng thảm màu vàng sâm-panh. “Mái vòm màu đỏ và tấm thảm màu rượu vang lấy cảm hứng từ cảnh hoàng hôn trên bờ biển cát trắng với một ly vang trên tay, cho người tham dự cảm giác bình yên, thư thái”, thành viên ban tổ chức lý giải.

Vai phụ nữ gốc Hoa có siêu năng lực một lần nữa khẳng định tài năng và tên tuổi của Dương Tử Quỳnh. Cô trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. “Đây là biểu tượng của hy vọng, minh chứng cho giấc mơ có thể thành hiện thực. Những người phụ nữ thân mến, đừng để ai nói bạn hết thời”, nữ diễn viên 61 tuổi phát biểu truyền cảm hứng.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy khóc khi nhận tượng vàng Oscar. Trên sân khấu, anh rưng rưng khẳng định: “Đây là giấc mơ Mỹ”. Cuộc chiến đa vũ trụ giúp Quan Kế Huy vượt qua cái bóng sao nhí trong Indiana Jones suốt nhiều năm qua. Đầu năm 2023, anh được xướng tên ở giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng. Jamie Lee Curtis (vào vai nữ thanh tra thuế trong Cuộc chiến đa vũ trụ) thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong sự nghiệp 45 năm diễn xuất, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên được đề cử và giành chiến thắng.

Cuộc chiến đa vũ trụ tiếp tục khẳng định vị thế càn quét lễ trao giải khi ẵm giải Phim hay nhất và Kịch bản gốc xuất sắc. Từ khi ra mắt vào tháng 3/2022, phim được đánh giá cao trên các diễn đàn điện ảnh về mọi mặt, từ kịch bản, kỹ xảo đến diễn xuất của các diễn viên. Tình mẫu tử, mối quan hệ vợ chồng, sự thấu hiểu, lòng bao dung... gói gọn trong bộ phim đề tài đa vũ trụ, xoay quanh cuộc sống của một gia đình nhập cư Mỹ gốc Á.

Bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Đây là lần thứ năm trong lịch sử Oscar vinh danh một cặp nghệ sĩ ở hạng mục này. Cuối lễ trao giải, Cuộc chiến đa vũ trụ đưa Paul Rogers lên sân khấu nhận giải Dựng phim xuất sắc. Là một trong những tác phẩm gây sốt trong năm 2022 nhưng chi phí sản xuất của phim chỉ tốn 25 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với các bom tấn ở Hollywood. Phần kỹ xảo do đội hậu kỳ vỏn vẹn 5 thành viên xử lý.

Không chia đều giải thưởng

Những năm trở lại đây, Lễ trao giải Oscar thường bị chỉ trích có xu hướng chia đều giải thưởng cho các phim tham dự thay vì tập trung vào tác phẩm hay nhất. Năm nay, Cuộc chiến đa vũ trụ giành tổng cộng 7 giải Oscar đã xoá đi những định kiến trước đó.

All quiet on the Western front (Phía Tây không có gì lạ) được vinh danh tại 4 hạng mục: Quay phim xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc. Phía Tây không có gì lạ là một bộ phim thuộc thể loại sử thi - chiến tranh - chính kịch được công chiếu năm 2022 do Đức và Mỹ sản xuất, phóng tác từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Erich Maria Remarque.

Phim theo chân Paul Bäumer, một người lính trẻ người Đức tham gia mặt trận phía Tây trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ở nơi đây anh đã nhận thấy những hiện thực khốc liệt của chiến tranh, từ đó mong muốn sống sót để có thể quay về. Ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào ngày 12/9/2022, sau đó phim được công chiếu toàn thế giới vào ngày 28/10 cùng năm. Bộ phim đã được giới chuyên môn đánh giá cao qua việc tôn trọng thông điệp về phản chiến.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel cũng có giải Oscar thứ tư khi Black Panther: Wakanda Forever (Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt) chiến thắng tại hạng mục Phục trang xuất sắc. Trước đó, Black Panther (2018) từng giúp Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) có những tượng vàng Oscar đầu tiên tại các hạng mục Nhạc phim xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Phục trang xuất sắc.

Trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng, tài tử Brendan Fraser giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong The Whale (Cá voi). Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên chia sẻ mọi thứ không hề dễ dàng trong nhiều năm qua. Anh ví von mình là một chú cá voi đã “đến đáy đại dương” sự nghiệp trước khi có được vinh quang này. Bộ phim cũng được vinh danh ở hạng mục Hóa trang và làm tóc.

Trái với sự kỳ vọng từ danh tiếng vốn có của thương hiệu và đạo diễn James Cameron, năm nay Avatar chỉ nhận được 4 đề cử. Khán giả không ngạc nhiên khi Avatar: The Way of Water (Dòng chảy của nước) chỉ thắng giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Bộ phim hài sử thi - chính kịch Babylon trắng tay tại Oscar 2023.