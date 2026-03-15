Ba tỉnh nào đang dẫn đầu tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử?

Đến 11h30 trưa 15/3, hơn 2,15 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt gần 72% tổng số cử tri.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có 2.155.088 cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, đạt 71,94% trên tổng số 2.995.557 cử tri. Đáng chú ý, đã có 90/95 xã, phường ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 94,73%.
So với thời điểm 9h cùng ngày, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đã tăng thêm 1.415.806 người, tương ứng tăng 47,27%, cho thấy tiến độ bỏ phiếu tại các khu vực diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
Sáng cùng ngày, ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai - đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên.
Ngô Tùng
Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc phường Bình Thạnh (TPHCM), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ở tuổi 106, cụ vẫn có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân. Trong bộ áo dài đỏ truyền thống nổi bật giữa không khí rực rỡ cờ hoa, cụ được lực lượng hỗ trợ và người thân ân cần dìu vào khu vực bỏ phiếu.
Cùng thời điểm tại xã Bình Lợi, hình ảnh cụ Phạm Đức Sắc, 102 tuổi ngồi xe lăn đếm điểm bỏ phiếu cũng gây xúc động. Tuy tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng cụ vẫn mong muốn tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình.
Sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng phục vụ tại khu vực bỏ phiếu, cụ Sắc chậm rãi tiến vào phòng bỏ phiếu, cẩn trọng lựa chọn và tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Với cụ Sắc, việc đi bầu không chỉ là quyền lợi, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Một thế kỷ cuộc đời, bao nhiêu mùa bầu cử đi qua, nhưng tinh thần trách nhiệm của cụ vẫn rực cháy như thuở ban đầu.
Cụ Sắc nói: "Tôi còn khỏe, còn minh mẫn thì phải tự tay mình chọn người lo cho dân, cho nước".
Lê Nguyễn
Dù đã 97 tuổi nhưng trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ Lê Thị Ngũ (97 tuổi, trú xóm Quang Thịnh, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) vẫn tự tay cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình.
Được con cháu và cán bộ tổ bầu cử hỗ trợ đưa đến điểm bỏ phiếu, cụ Ngũ chậm rãi bước vào khu vực bầu cử, tự tay lựa chọn và bỏ lá phiếu vào hòm phiếu trong sự xúc động của nhiều người có mặt.
Cụ Ngũ chia sẻ bản thân đã trải qua nhiều kỳ bầu cử và luôn coi đây là quyền lợi, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. “Dù tuổi đã cao nhưng còn đi được là tôi vẫn muốn tự mình đi bầu. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho dân, lo cho dân”, cụ Ngũ nói.
Thu Hiền
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 11h20 ngày 15/3, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Huế, Vĩnh Long… đang là những tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, với tỷ lệ lần lượt là: 91,64%; 85,32%, 85,22%, 83,88%, 82,05%, 81,9%, 80,69%...