Ba tỉnh nào đang dẫn đầu tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử?

report Hơn 70% cử tri Đồng Nai đã đi bầu cử

Đến 11h30 trưa 15/3, hơn 2,15 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt gần 72% tổng số cử tri.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có 2.155.088 cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, đạt 71,94% trên tổng số 2.995.557 cử tri. Đáng chú ý, đã có 90/95 xã, phường ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 94,73%.

So với thời điểm 9h cùng ngày, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đã tăng thêm 1.415.806 người, tương ứng tăng 47,27%, cho thấy tiến độ bỏ phiếu tại các khu vực diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Sáng cùng ngày, ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai - đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên.

Ngô Tùng