ATVNCG 2026 tiếp tục hé lộ 5 "anh tài", ai khiến người hâm mộ phải "wow"?

HHTO - Sau 15 "anh tài" đầu tiên tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, BTC ATVNCG 2026 tiếp tục công bố thêm 5 gương mặt mới.

Ngày 18/5, 5 nghệ sĩ tiếp theo thuộc đội hình ATVNCG 2026 được công bố, gồm có Thái VG, 14 Casper, Cheng, Trịnh Thăng Bình và CHARLES. Trong đó, ba nhân tố trẻ là CHARLES., Cheng và 14 Casper được nhận định sẽ là những màu sắc mới, đem đến nhiều tiết mục thú vị cho chương trình.

CHARLES. (Huỳnh Phương Duy) ghi dấu ấn qua The Voice 2018 và dự án duo CHICHA22. Nam nhạc sĩ cũng có nhiều sáng tác gây tiếng vang như Hỏa Ca hay Trống Cơm - từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh và WeChoice Awards 2024.

CHARLES. là chủ nhân của theme song SHOW ME của Tân Binh Toàn Năng. Ảnh: BTC.

14 Casper được biết đến với màu sắc âm nhạc hiện đại, tư duy melody bắt tai cùng khả năng biến hóa linh hoạt giữa rap, hát và trình diễn. Anh sở hữu nhiều thành tích ấn tượng như giải “Sự kết hợp xuất sắc” tại Làn Sóng Xanh 2022, “Âm nhạc của năm” tại TikTok Awards 2022, đồng thời album SỐ KHÔNG cũng cán mốc hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify.

Ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? của 14 Casper từng vươn lên Top

﻿ 1 BXH Spotify Viral 50, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ. Ảnh: BTC



Sau hành trình ấn tượng với ngôi vị Á quân Big Song Big Deal, Cheng được yêu thích bởi cách làm nhạc hiện đại cùng tinh thần cầu tiến trong sáng tác và biểu diễn. Đến với ATVNCG 2026, Cheng xem đây là cơ hội đặc biệt để bước ra khỏi vùng an toàn, được trực tiếp học hỏi từ những nghệ sĩ đình đám.

Nam nghệ sĩ tiết lộ tiết mục solo đầu tiên sẽ giống như một “lời chào thân mật” gửi đến khán giả. Ảnh: BTC.

Đặc biệt, hai tên tuổi Trịnh Thăng Bình và Thái VG nhận về sự bàn tán sôi nổi. Với 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình là gương mặt quen thuộc của V-pop. Anh gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ đa năng: ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên.

Trịnh Thăng Bình từng giành giải “Nghệ sĩ trẻ triển vọng” của Làn Sóng Xanh 2011, thắng lớn với Người Ấy ở hạng mục “Bài hát của năm” và “Album của năm” vào năm 2013, đồng thời ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh với giải “Nam diễn viên của năm” năm 2018.

“Mình muốn mang đến một Trịnh Thăng Bình rất là Trịnh Thăng Bình - một người viết tình ca, một người kể chuyện bằng âm nhạc, nhưng sẽ được nâng cấp lên một đẳng cấp cao hơn”. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, Thái VG được xem là tượng đài có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ rapper trẻ Việt Nam. Anh từng hoạt động mạnh mẽ tại Mỹ khi Hip-Hop vẫn còn là dòng nhạc khá mới mẻ ở Việt Nam, phát hành 3 album cá nhân và xây dựng dấu ấn riêng trong cộng đồng hip-hop Việt kiều trước khi trở về quê nhà tham gia Rap Việt.