Anh Trần Hải Phú giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh sau hợp nhất

TPO - Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh sau khi 2 địa phương Long An và Tây Ninh hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn vừa thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra lâm thời Tỉnh Đoàn Tây Ninh.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tây Ninh sau hợp nhất có 32 anh, chị; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh có 10 anh, chị; Ủy Ban Kiểm tra có 7 anh, chị. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn là Phạm Văn Hậu.

Anh Trần Hải Phú được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh sau hợp nhất.

Anh Trần Hải Phú (SN 1989, quê quán Phước Hậu, Cần Guộc, Long An), có trình độ Cử nhân Luật. Từ tháng 2/2010 đến tháng 8/2012 là Kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cần Guộc; Từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2017 là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cần Guộc; Từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2021 là quyền Bí thư, Bí thư Huyện Đoàn Cần Guộc; Tháng 7/2012 đến tháng 2/2022 là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Long An; Từ tháng 3/2022 đến nay là Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lâm thời tỉnh Tây Ninh gồm 32 anh, chị: Võ Thúy An; Nguyễn Đại Bảo; Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Văn Chiểu; Phạm Tấn Huỳnh Còn; Nguyễn Đăng Duy; Nguyễn Huỳnh Giang; Phạm Văn Hậu; Nguyễn Xuân Hòa; Trần Mạnh Hùng; Dương Thành Huy; Lê Huỳnh Khắc Huy; Nguyễn Thị Trúc Linh; Nguyễn Thị Tố Mi; Châu Trần Nhật Minh; Võ Ngọc Khang Nam; Nguyễn Như Nguyệt; Cao Huỳnh Thanh Nhựt; Trần Hải Phú; Nguyễn Duy Phúc; Hà Quốc Quân; Phạm Hồng Quân; Phạm Minh Tâm; Lê Xuân Thịnh; Lê Thanh Tiếp; Hồ Thị Thùy Trang; Nguyễn Thị Thanh Triệu; Mai Công Trinh; Phạm Trần Thiên Tú; Hà Hoàng Tuấn; Nguyễn Trung Tướng; Võ Quốc Vạn.

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lâm thời tỉnh Tây Ninh gồm 10 anh, chị: Võ Thúy An; Nguyễn Văn Chiểu; Phạm Văn Hậu; Nguyễn Thị Tố Mi; Châu Trần Nhật Minh; Trần Hải Phú; Lê Xuân Thịnh; Hồ Thị Thùy Trang; Nguyễn Trung Tướng; Võ Quốc Vạn.

Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn:

Anh Trần Hải Phú - Bí thư; anh Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư.

Ủy ban Kiểm tra:

Gồm 7 anh, chị: Phạm Văn Hậu - Chủ nhiệm; Lê Xuân Thịnh - Phó Chủ nhiệm; Mai Ngọc Hậu - Ủy viên; Nguyễn Công Khang - Ủy viên; Phạm Yến Ngân - Ủy viên; Nguyễn Duy Phúc - Ủy viên; Lê Văn Tú - Ủy viên.