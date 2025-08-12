Anh Trai "Say Hi" mùa 2 tung hint dàn cast, một nhân vật bí ẩn khiến netizen "giật mình"

HHTO - Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức khởi động với loạt "hint" về dàn cast mới. Netizen ngay lập tức vào vai "thám tử mạng" để truy tìm danh tính những gương mặt bí ẩn.

Sau mùa đầu tiên, Anh Trai "Say Hi" đã chính thức quay trở lại với một mùa mới, mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Mới đây, chương trình bất ngờ "nhá hàng" danh tính dàn nghệ sĩ mùa mới, cùng với hint là những bức tranh do các Anh Trai mùa 2 tự vẽ về bản thân.

Khán giả "than trời" vì hint của chương trình quá khó đoán. Dẫu vậy, danh tính của một vài bóng mờ đã nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của các "thám tử mạng".

Một số cái tên được kể đến đều bước ra từ các mùa của Rap Việt. Các nhân vật đã nhanh chóng "lọt tầm ngắm" của cư dân mạng ngay khi chương trình tung hint gồm có Coolkid, Dangrangto, Robber, 7DNIGHT, Ogenus, Tez. Phần thể hiện ấn tượng của các nam rapper tại Rap Việt đã khiến netizen đặt kỳ vọng "giữ chuỗi" âm nhạc chất lượng tại sân khấu Anh Trai "Say Hi".

Kiểu tạo dáng đặc trưng khiến netizen tăng thêm độ chắc chắn về danh tính của "người ấy".

Vì gợi ý chương trình đưa ra khá "hóc búa" nên cộng đồng mạng đổi hướng suy luận: từ nhìn bóng đoán người thành tìm người phù hợp với bóng.

Bùi Trường Linh và Rio là hai cái tên tiếp theo được gọi tên trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng. Bởi lẽ trước đó cả hai đã có mối quan hệ thân thiết với các Em Xinh 52Hz, Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và cùng nhau "náo loạn" phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân dịp ca khúc Không Đau Nữa Rồi đạt Top 1 Trending YouTube.

Xuất hiện tại chương trình All-Star Championship 2025﻿, Bùi Trường Linh và Rio càng củng cố niềm tin của cộng đồng mạng về một "ô-tê-pê" dễ thương tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Từng làm khách mời hỗ trợ đội Bích Phương tại Em Xinh "Say Hi"﻿, Tăng Duy Tân﻿ được kỳ vọng sẽ mang đến "chuỗi hit" cho khán giả.

Một gương mặt gây bất ngờ khi xuất hiện trong "tầm ngắm" của cộng đồng mạng là Dương Thành Đạt (Lohan). Anh từng lọt top 15 cuộc thi Vietnam Idol 2023.

Trong khi netizen vẫn còn chăm chú "soi hint", Ngô Kiến Huy khiến người hâm mộ thích thú khi công khai "phát tín hiệu" sẽ góp mặt trong dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Theo đó, dựa vào loạt hình ảnh tập nhảy, thu âm được nam ca sĩ chia sẻ, cộng đồng mạng càng chắc chắn giọng ca Truyền Thái Y sẽ có màn comeback với âm nhạc thật bùng nổ.

Sự năng suất làm nhạc của Ngô Kiến Huy khiến netizen thêm niềm tin anh sẽ là một trong 30 Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Bên cạnh những cái tên nổi bật của V-pop, khán giả còn tìm ra một bóng dáng "thân quen" trong lĩnh vực gameshow - nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Từng manifest sẽ trở thành cast chính, nhưng qua 2 mùa Anh Trai - Em Xinh, nam diễn viên hài chỉ được giao phó vai trò quản gia. Chính vì thế, nhiều khán giả đã để lại bình luận, dự đoán Lê Dương Bảo Lâm sẽ đạt giải "Quán quân mảng miếng" nếu thực sự trở thành 1 trong 30 mảnh ghép của Anh Trai "Say Hi" 2025.