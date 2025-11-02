Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Anh: Đâm chém kinh hoàng trên tàu đông người, nhiều người nguy kịch

Bình Giang

TPO - Cảnh sát Anh bắt giữ 2 nghi phạm sau vụ tấn công hàng loạt bằng dao trên chuyến tàu hướng về London vào cuối ngày 1/11, khiến 10 người phải nhập viện, trong đó 9 người bị thương nặng đến mức tính mạng bị đe doạ.

Cảnh sát vũ trang đã bao vây nhà ga ở thị trấn nông thôn Huntingdon, miền Đông nước Anh, sau khi nhận được báo cáo về vụ tấn công khiến đoàn tàu phải dừng lại tại đó.

"10 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ đâm dao liên hoàn trên chuyến tàu ở Cambridgeshire. 9 người được cho là bị thương nguy hiểm đến tính mạng", Cảnh sát Anh thông báo trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết các đơn vị chống khủng bố đang hỗ trợ điều tra.

ap25305852122854.jpg
ap25305853351969.jpg
ap25305853696429.jpg
Hiện trường xảy ra vụ tấn công bằng dao. Ảnh: AP

Cảnh sát giao thông cho biết vụ tấn công xảy ra khi đoàn tàu đang chạy từ Doncaster thuộc vùng đông bắc đến ga King's Cross của London, một tuyến đường đông đúc thường xuyên chật cứng hành khách.

Một nhân chứng kể với The Times rằng đã nhìn thấy người đàn ông cầm con dao lớn và "máu me khắp nơi", khi các hành khách hoảng loạn trốn trong nhà vệ sinh.

Một số hành khách bị những người khác giẫm lên khi bỏ chạy trong hoảng sợ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là vụ việc "kinh hoàng" và "vô cùng đáng lo ngại".

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng, và tôi xin gửi lời cảm ơn tới các lực lượng khẩn cấp vì phản ứng nhanh chóng của họ", Thủ tướng Starmer chia sẻ trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Lực lượng cấp cứu đã triển khai "phản ứng quy mô lớn" ở ga Huntingdon, bao gồm xe cứu thương, trực thăng cứu thương và các chỉ huy chiến thuật. Các tuyến đường sắt phải đóng cửa trong khi lực lượng khẩn cấp xử lý sự cố.

Danh tính đối tượng và động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được xác định.

Theo thống kê chính thức, số vụ tội phạm dùng dao ở Anh và xứ Wales gia tăng đều đặn kể từ năm 2011. Anh triển khai các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới, nhưng số vụ tội phạm dùng dao diễn ra tràn lan, đến mức Thủ tướng Starmer gọi là "cuộc khủng hoảng quốc gia".

Chính phủ Công đảng đã có những nỗ lực kiểm soát việc sử dụng dao. Ngày 29/10, Bộ Nội vụ Anh cho biết gần 60.000 con dao đã bị "thu giữ hoặc giao nộp" ở Anh và xứ Wales. Những người mang theo dao ở nơi công cộng có thể bị phạt tới 4 năm tù, và chính phủ cho biết các vụ tấn công bằng dao đã giảm 18% trong năm qua.

