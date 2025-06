Ăn nhiều rau lá xanh mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim

TPO - Theo một nghiên cứu dài hạn mới, chỉ cần ăn thêm một khẩu phần rau lá xanh mỗi ngày có thể giúp bảo vệ tim của bạn. Nghiên cứu này phát hiện ra rằng lượng vitamin K1 cao hơn có trong rau cải bina (rau chân vịt), cải xoăn và bông cải xanh (súp lơ xanh) có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Bệnh tim mạch (CVD), một nhóm các rối loạn của tim và mạch máu, là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Một phân nhóm của CVD, được gọi là bệnh mạch máu xơ vữa động mạch (ASVD), trong đó mảng bám tích tụ bên trong động mạch, thu hẹp chúng và hạn chế lưu lượng máu, là nguyên nhân tử vong hàng đầu vì nó thường dẫn đến đau tim và đột quỵ, các dạng CVD gây tử vong nhiều nhất.

Một nghiên cứu mới của Đại học Edith Cowan (ECU), Đại học Tây Úc và Viện Ung thư Đan Mạch đã tìm ra một cách đơn giản để giảm nguy cơ mắc ASVD: tăng cường nồng độ vitamin K1 bằng cách ăn nhiều rau lá xanh và rau họ cải.

"Các loại rau lá xanh và họ cải, như rau bina, cải xoăn và bông cải xanh, chứa vitamin K1 có thể giúp ngăn ngừa quá trình vôi hóa mạch máu đặc trưng của bệnh tim mạch. Rất vui là những loại rau này rất sẵn và có thể bổ sung trong bữa ăn hàng ngày", nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ECU và là tác giả chính của nghiên cứu, Montana Dupuy cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã điều tra xem liệu việc ăn nhiều vitamin K1 có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn ở phụ nữ lớn tuổi hay không. Phụ nữ lớn tuổi được chọn vì họ có nguy cơ mắc ASVD đặc biệt, đặc biệt là đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét cụ thể tình trạng xơ vữa động mạch dưới lâm sàng, tình trạng dày động mạch giai đoạn đầu và các vấn đề lớn về tim mạch theo thời gian, chẳng hạn như đau tim, đột quỵ, nhập viện hoặc tử vong do ASVD. Họ đã tuyển dụng 1.436 phụ nữ Úc có độ tuổi trung bình là 75 và theo dõi họ trong 14,5 năm, sử dụng hồ sơ bệnh viện và tử vong để theo dõi tiến trình của họ. Lượng vitamin K1 mà những người tham gia hấp thụ được đánh giá lúc bắt đầu bằng cách sử dụng bảng câu hỏi về thực phẩm.

Phụ nữ ăn nhiều vitamin K1 hơn được phát hiện có thành động mạch cảnh mỏng hơn, đây là một dấu hiệu tốt vì nó chỉ ra tình trạng xơ vữa động mạch giai đoạn đầu ít hơn. Trong hơn 14,5 năm, những phụ nữ tiêu thụ nhiều K1 nhất (khoảng 119 µg/ngày) có nguy cơ tử vong do ASVD thấp hơn 43% so với những người tiêu thụ ít nhất (khoảng 49 µg/ngày). Tử vong do bệnh tim và đột quỵ cũng thấp hơn đáng kể.

Tiến sĩ Marc Sim, Nghiên cứu viên cao cấp tại Khoa Y và Khoa học Sức khỏe của ECU , đồng thời là tác giả liên hệ của nghiên cứu, cho biết: "Nghiên cứu này phát hiện ra rằng những phụ nữ tiêu thụ lượng vitamin K1 cao hơn khoảng 30% so với khuyến nghị hiện tại trong Hướng dẫn chế độ ăn uống của Úc có nguy cơ mắc ASVD thấp hơn trong thời gian dài".

Một cốc cải xoăn sống cung cấp 472 µg, và một cốc rau bina sống cung cấp 145 µg. Nửa cốc bông cải xanh nấu chín sẽ cung cấp 110 µg, và nửa cốc cải Brussels nấu chín sẽ cung cấp 109 µg. Nửa cốc bắp cải nấu chín sẽ cung cấp 82 µg vitamin K1.

Như vậy, ăn thêm một khẩu phần (khoảng nửa đến một bát) rau lá xanh hoặc rau họ cải không gây hại gì cho ai cả và có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch.

Hà Thu