Ăn hải sản chứa chất kịch độc, nữ bệnh nhân nguy kịch

TPO - Ngày 3/3, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị một trường hợp bị ngộ độc rất nặng. Nguyên nhân được xác định là do người bệnh bị ngộ độc vì ăn nhầm con so biển.

BS Nguyễn Hữu Tín, khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, liệt cơ. Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó người bệnh đã ăn món sam biển nhưng bị nhầm thành loài so biển.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ nhận định người bệnh bị nhiễm độc tố thần kinh rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ hiện đang thực hiện các biện pháp điều trị tích cực với hy vọng sớm giúp người bệnh qua giai đoạn nguy hiểm.

Phân tích chuyên môn của BS Hữu Tín chỉ ra, so biển là loài có chứa độc tố Tetrodotoxin rất nguy hại cho con người. Tetrodotoxin không bị phân hủy khi nấu chín, do đó ngay cả khi chế biến kỹ, thịt so biển vẫn gây nguy hiểm nếu ăn phải.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo sau khi ăn con sam (nhưng có thể đã nhầm lẫn với con so) mà xuất hiện các triệu chứng như tê bì môi, lưỡi, tay chân, chóng mặt, buồn nôn, yếu cơ, khó thở, thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Không tự điều trị tại nhà, vì độc tố Tetrodotoxin trong con so có thể gây liệt cơ và suy hô hấp, nguy hiểm tính mạng.

Để tránh nguy cơ ngộ độc do nhầm lẫn con so với con sam, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng chỉ ăn con sam khi đã nhận diện chính xác. Cần mua hải sản ở nơi uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối không ăn những loài hải sản có hình dạng lạ nếu chưa xác định được độ an toàn. Nếu phát hiện con so biển, tuyệt đối không chế biến hay sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.