Cảnh báo hành vi mua bán tinh trùng, đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi...

TPO - Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trực tiếp tạo ra thành quả chính là con người. Lợi dụng sự phát triển của y học, các hành vi mua bán tinh trùng, đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi, lạm dụng kỹ thuật đang trở thành vấn đề cảnh báo.

Đó là nội dung trọng tâm được ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) nhấn mạnh tại sự kiện ra mắt Trung tâm hỗ trợ sinh sản thứ 65 trên cả nước đặt tại Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TPHCM) vào sáng 1/3/2025.

Ông Tuấn cho biết, từ trung tâm hỗ trợ sức khỏe sinh sản (IVF) đầu tiên được lập tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM (thành lập năm 1998) đến nay cả nước đã có 65 trung tâm IVF. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của thế giới đều đã được áp dụng tại Việt Nam, trong đó lĩnh vực tạo noãn non Việt Nam là quốc gia đi đầu. Nhiều trung tâm IVF tại Việt Nam đã đạt được chứng nhận quốc tế.

Đến nay, trên cả nước có khoảng 200.000 trẻ chào đời bằng các phương pháp IVF mang lại niềm vui cho các cặp vợ chồng không may bị vô sinh, hiếm muộn. Từ tình trạng người dân trong nước phải ra nước ngoài để “tìm con” thì đến nay bệnh nhân từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã tìm đến Việt Nam để thực hiện kỹ thuật IVF.

Thành tựu từ lĩnh vực hỗ trợ sinh sản đã góp phần giải quyết tình trạng giảm sinh trong cộng đồng, tạo ra thế hệ tương lai khỏe mạnh cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Anh Tuấn, hỗ trợ sinh sản là lĩnh vực rất đặc thù của ngành y tế, ngoài chuyên môn kỹ thuật cao thì IVF trực tiếp tạo ra thành quả là con người. Đến nay, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực IVF đã được xây dựng chặt chẽ nhưng vẫn tiềm ẩn tình trạng mua bán tinh trùng, noãn, phôi, đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi, lạm dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản…

Mặc dù giá của kỹ thuật IVF tại Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới nhưng vẫn còn rất cao so với thu nhập của người dân; tỷ lệ sinh non ở thai nhi thực hiện phương pháp IVF cao hơn so với phương pháp mang thai tự nhiên.

Trước tình hình trên, đại diện Bộ Y tế đề nghị các trung tâm IVF trên cả nước thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ động phòng chống tội phạm trong lĩnh vực IVF, không để xảy ra các sai phạm trong quá trình hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn kỹ thuật mang lại hiệu quả điều trị ngày càng cao cho người bệnh, từng bước hạ giá thành của kỹ thuật IVF, có chính sách hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hoàn cảnh kinh tế khó khăn.