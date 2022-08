Mercedes-Benz An Du Hải Phòng - Đại lý ủy quyền chính hãng của Mercedes-Benz Việt Nam có nhiều năm liên tiếp là Đại lý xuất sắc trong hệ thống Đại lý đạt chuẩn SM150/ASM8.

An Du Hải Phòng tọa lạc tại Số 12 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng – Đây là khu vực thuận tiện cho khách hàng di chuyển đến mua xe và làm dịch vụ.

Với tổng diện tích hơn 4,400m2, An Du Hải Phòng hiện tại là trung tâm bán hàng và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe sang lớn nhất tại Hải Phòng, được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất nhập khẩu từ Đức, phù hợp với tất cả yêu cầu và tiêu chuẩn 5S của Mercedes Benz toàn cầu về các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng, bao gồm:

- Bán hàng (Sales).

- Bảo hành bảo dưỡng (Service).

- Phụ tùng phụ kiện (Spare Part).

- Đồng sơn (Spary Paint).

- Kho xe (Stock).

Showroom An Du Hải Phòng tự hào với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, đạt tiêu chuẩn đào tạo quốc tế. Trong 5 năm gần đây, Showroom liên tiếp giành được các giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam như “ Đại lý xuất sắc nhất của năm ( Dealership of the Year) ”,” Đại lý có hiệu suất cao ( High Performing Dealership), “Showroom của năm (Showroom of the Year)”, “Dịch vụ phụ tùng xuất sắc nhất ( Best Parts Specialist) ” , “Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI – Customer Satisfaction Index)”.

Nhằm mang đến cho Quý khách hàng cơ hội trải nghiệm và sở hữu các dòng xe Mercedes-Benz mới nhất, sang trọng, đẳng cấp mà không phải đắn đo quá nhiều về tài chính, An Du Hải Phòng đang triển khai chương trình "Thu xe cũ - Đổi xe mới" với nhiều đặc quyền hấp dẫn:

- Miễn phí kiểm tra xe đã qua sử dụng 110 điểm chất lượng với đầy đủ các hạng mục theo chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu.

- Cam kết định giá tốt nhất, đảm bảo tối đa giá trị xe của khách hàng.

- Ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ mức tài chính tốt nhất.

- Thủ tục công khai, minh bạch, nhanh gọn.

* Chương trình áp dụng có điều kiện khi khách hàng bán xe cũ mua xe mới tại Mercedes-Benz An Du và xe đã qua sử dụng đạt chuẩn Mercedes-Benz Certificate.

Mercedes-Benz An Du Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!