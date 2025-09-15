Album solo dị biệt của CHAEYOUNG - khó nhận ra cô là mảnh ghép của TWICE

HHTO - "LIL FANTASY vol.1" là bữa tiệc âm nhạc đầy mộng mơ của “weird girl” CHAEYOUNG. Bước ra từ nhóm nữ thành công với hình tượng kẹo ngọt, nữ tính như TWICE, nữ ca sĩ cho khán giả thấy một hình tượng khác biệt, đem đến một làn gió mới cho thị trường âm nhạc K-Pop.

Sau 10 năm hoạt động cùng nhóm nhạc nữ đình đám TWICE, CHAEYOUNG chính thức phát hành album solo mang tên LIL FANTASY vol.1. Đây là thành viên thứ tư của TWICE bước vào con đường riêng, nối tiếp NAYEON, JIHYO và TZUYU.

Nếu đầu năm nay các thành viên BLACKPINK lần lượt bước ra quốc tế bằng những màn hợp tác với loạt nghệ sĩ đình đám, thì CHAEYOUNG lại tìm đến sự sáng tạo thân thuộc cùng bạn bè: Bộ ba anh em Gliiico, SUMIN và sokodomo. Nữ ca sĩ không chỉ hát mà còn viết lời, tham gia sản xuất và định hình concept. Điều này giúp album có dấu ấn rất riêng và cảm giác đây là một sản phẩm “rất CHAEYOUNG”.

CHAEYOUNG tham gia vào nhiều khâu trong quá trình sản xuất album cá nhân đầu tay.

LIL FANTASY vol.1 không còn là những ca khúc sôi động thường thấy ở TWICE mà thay vào đó là không gian Dream Pop đầy mộng mị trong 9 bản nhạc, gói gọn chỉ hơn 21 phút nhưng đủ để khắc họa một thế giới âm nhạc ấm áp và kỳ lạ của riêng nữ ca sĩ.

Với màn ra mắt solo của Chaeyoung, công ty JYP xứng đáng nhận được lời khen khi trao cho cô sự tự do sáng tạo, để biến "LIL FANTASY vol.1" thành tuyên ngôn nghệ thuật đậm chất “weird girl” CHAEYOUNG.

Ngay từ ca khúc mở màn AVOCADO, CHAEYOUNG đã khẳng định: Đây là màu sắc mà cô muốn mang đến cho công chúng. Ca khúc mang âm hưởng Dream Pop - thể loại vốn hiếm thấy trong thị trường mainstream K-Pop và được nữ ca sĩ khai thác không phải để chạy theo thành tích, mà để khẳng định "chất nghệ" riêng.

Nửa đầu album mang một không khí nhẹ nhàng, mơ mộng với tiếng guitar điện dịu êm hòa cùng những lớp Synth Pad mềm mại. Âm nền được tạo hiệu ứng vọng, dội lại tạo chiều sâu, trong khi giọng hát của CHAEYOUNG lại có chút mềm mại, đôi khi như khẽ thở để tăng sự gần gũi. Cách phối tinh tế giúp từng nhạc cụ có không gian riêng, không bị lấn át nhau. Tất cả tạo nên cảm giác thư giãn, mơ màng và thân mật, khiến người nghe dễ dàng “chìm” vào bầu không khí ấm cúng của album.

Dù bước vào hành trình solo, CHAEYOUNG vẫn giữ sợi dây gắn kết với TWICE và điều đó thể hiện rõ trong ca khúc chủ đề SHOOT (Firecracker). Bài hát vừa mang năng lượng quen thuộc mà khán giả đã biết ở cô, vừa đủ bắt tai, dễ nhún nhảy theo. Thế nhưng, SHOOT (Firecracker) không hòa lẫn vào “khuôn mẫu” K-Pop thường thấy bởi nó vẫn mang chất riêng, thể hiện trọn vẹn hai mặt cá tính của CHAEYOUNG.

SHOOT (Firecracker) là ca khúc chủ đề cho LIL FANTASY vol.1.

RIBBONS xuất hiện như cú bẻ lái táo bạo của LIL FANTASY vol.1, khi bầu không khí Dream Pop êm ái nhường chỗ cho guitar điện dập mạnh và bass đậm, kéo bài hát vào không gian điện tử gai góc hơn. Lớp trống và Synth dồn dập, tạo nhịp điệu rõ ràng trong khi chất giọng của CHAEYOUNG vang vọng, dày hơn nửa đầu, nhiều layer khiến điệp khúc trở nên bùng nổ.

Điểm thú vị là giọng hát không bị che khuất mà vẫn giữ chất thô ráp, cá tính, nổi bật trên nền nhạc dày đặc. Nhờ vậy, RIBBONS vừa giữ sự mơ hồ đặc trưng, vừa thêm sự sắc bén, trở thành khoảnh khắc “trái ngược” ấn tượng trong album.

RIBBONS là điểm chuyển tiếp của album.

DOWNPOUR và BF tiếp tục kéo người nghe ra khỏi sự dịu nhẹ ban đầu, đẩy nhịp độ lên cao hơn, cảm xúc cũng được đẩy mạnh với sự phối âm dồn dập hơn, thay vì chỉ nhẹ nhàng, mơ màng như trước. Nhờ vậy, đoạn giữa tạo hiệu ứng “đi lên” của album, từ không gian mơ màng sang những khoảnh khắc rõ ràng hơn, năng lượng hơn, làm nổi bật sự đa chiều trong phong cách mà CHAEYOUNG muốn thể hiện.

Album khép lại bằng 내 기타 (MY GUITAR) - một bản acoustic nhẹ nhàng với tiếng đàn guitar nảy tinh tế, giọng hát được đặt trọn vẹn ở trung tâm. Cách phối giữ lại cả hơi thở và những sắc thái nhỏ trong giọng hát một lần nữa mang đến cảm giác gần gũi và chân thật. Đây như phần “trái tim” của album về mặt cảm xúc: Lắng đọng, gợi suy tư, khiến người nghe dừng lại để cảm nhận. Nó khép lại hành trình âm nhạc của LIL FANTASY vol.1 như hồi tưởng cuối cùng, vừa êm đềm vừa sâu sắc.

Dù vậy, LIL FANTASY vol.1 vẫn tồn tại một vài hạn chế. Thời lượng chỉ vỏn vẹn 21 phút với toàn bộ chưa đầy 3 phút/bài khiến album đôi lúc mang cảm giác vội vã, trong khi sự chuyển tiếp âm thanh lại khá nhiều. Bên cạnh đó, dù CHAEYOUNG giữ được chất giọng cá tính, nhưng cách xử lý giọng hát chưa thật sự bứt phá ở các đoạn cao trào, khiến cảm xúc đôi lúc chưa trọn vẹn.

Sự kết hợp giữa Dream Pop, Electric và Acoustic tạo màu sắc đa dạng, nhưng việc dừng ở mức “an toàn” khiến album chưa có điểm nhấn thật sự bùng nổ để trở thành dấu ấn mạnh mẽ hơn. Có thể nói, album tạo được sự đột phá trong khuôn khổ K-Pop, nhưng với tư cách một nghệ sĩ độc lập, CHAEYOUNG vẫn cần thêm sự liều lĩnh để thật sự khẳng định vị thế riêng.

LIL FANTASY vol.1 đánh dấu một bước đi solo thuyết phục của CHAEYOUNG. Album không đơn thuần là màn “ra mắt cá nhân” mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Cô muốn người nghe biết cô là ai, không chỉ là thành viên TWICE, mà là một nghệ sĩ có tầm nhìn riêng.