Kinh tế

Google News

AIA Việt Nam sẻ chia cùng người dân vùng bị ảnh hưởng bão, lũ

P.V

Với tinh thần ‘tương thân tương ái’ và trách nhiệm với cộng đồng, AIA Việt Nam đã và đang lan tỏa tinh thần sẻ chia qua nhiều hoạt động thiết thực. Mới đây, công ty phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động trao tặng quà, thiết bị học tập và hỗ trợ cho học sinh, nhà trường và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn hai tỉnh.

image001-9496.jpg
Trao tặng khoản hỗ trợ cho một số hộ dân tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng kinh phí hơn 455 triệu đồng dành cho chương trình đến từ nguồn đóng góp của nhân viên, Công đoàn và AIA Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia của tập thể AIA hướng về người dân những địa phương chịu thiệt hại sau bão lũ.

Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 24/10, đoàn công tác của AIA Việt Nam đã trao tặng thiết bị học tập và các phần quà hỗ trợ cho hai trường tiểu học gồm Trường Tiểu học Đồng Tiến (xã Xuân Lương) và Trường Tiểu học Tiên Lục 5 (xã Tiên Lục), với tổng giá trị hơn 170 triệu đồng.

image003-3457.jpg
Trao tặng thiết bị hỗ trợ giảng dạy và quà cho thầy trò Trường Tiểu học Tiên Lục 5 và một số người dân xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, đoàn đã trao 10 bộ máy tính, 2 tivi, 59 suất quà cho học sinh và hộ gia đình khó khăn, cùng 4 suất hỗ trợ đặc biệt cho các hộ bị thiệt hại nặng. Hoạt động góp phần giúp các trường sớm ổn định dạy và học, đồng thời động viên người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

image005-8352.jpg
Trao tặng thiết bị hỗ trợ giảng dạy cho thầy trò Trường Tiểu học Đồng Tiến, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh

Tiếp nối hành trình, ngày 1/11 tại tỉnh Thái Nguyên, AIA Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong diện bị thiệt hại bởi bão, lũ tại ba điểm trường gồm: Trường Tiểu học Đình Cả (xã Võ Nhai), Trường Tiểu học Thượng Nung (xã Thần Sa) và Trường Tiểu học Tân Long (phường Quan Triều), với tổng giá trị hơn 285 triệu đồng.

image007.jpg
Trao tặng thiết bị hỗ trợ dạy học và quà cho thầy trò Trường Tiểu học Đình Cả và một số hộ dân tại xã Võ Nhai, Thái Nguyên

Đoàn đã trao tặng 8 tivi, gần 160 suất quà dành cho học sinh và các hộ đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, chương trình năm nay còn mở rộng hỗ trợ 26 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão, mỗi hộ được trao 1,5 triệu đồng tiền mặt – góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

image009.jpg
Trao tặng thiết bị hỗ trợ dạy học và quà cho thầy Tiểu học Thượng Nung và một số hộ dân tại xã Thần Sa, Thái Nguyên

Phát biểu tại chương trình, đại diện AIA Việt Nam chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng của tập thể nhân viên, Công đoàn và Công ty AIA Việt Nam, mong muốn được san sẻ phần nào khó khăn với học sinh, thầy cô và người dân vùng lũ. Chúng tôi tin rằng, sự chung tay của cộng đồng sẽ mang lại thêm động lực để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.”

Đại diện các trường học và địa phương cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến AIA Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực. Những phần quà ý nghĩa không chỉ giúp học sinh ổn định học tập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng – đúng với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động hỗ trợ tại Bắc Ninh và Thái Nguyên là một phần trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) mà AIA Việt Nam triển khai thường xuyên trên cả nước, tập trung vào giáo dục, trẻ em và cộng đồng khó khăn.

Trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA không chỉ mang đến giải pháp tài chính – bảo vệ mà còn không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần thực hiện sứ mệnh “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn” cho hàng triệu người dân Việt Nam.

P.V
#AIA Việt Nam #bão lũ #hỗ trợ cộng đồng #quỹ bảo trợ trẻ em

