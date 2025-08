Ai được trợ cấp thêm 5 triệu đồng/tháng từ ngày 15/8?

Hai nhóm được nhận thêm 5 triệu đồng/tháng

Nghị định số 179 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng (người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số) tại các cơ quan nhà nước sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Khoản hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế, và sẽ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng.

Từ ngày 15/8, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng.

Mức hỗ trợ được duy trì cho đến khi có chính sách tiền lương mới theo chương trình cải cách tiền lương của Nhà nước, góp phần thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Theo Nghị định số 179, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số) gồm:

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nhóm 2: Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nhận thêm tiền lương khi trực từ ngày 23/8

Nghị định 200 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 23/8, công chức, viên chức và người lao động được nhận thêm tiền lương khi làm nhiệm vụ trực.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 42 Nghị định 200 quy định chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực như sau: Công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trực thêm giờ được tính và hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại các Điều 98, Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 108 Bộ luật Lao động và Điều 55, Điều 56, Điều 57 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Ngoài ra, Nghị định 200 quy định người làm nhiệm vụ trực đêm, tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau tại các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp được hưởng tiền ăn thêm tính theo ngày.

Theo đó, người trực có thời gian từ 4 giờ trở lên được hưởng mức tiền ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản 1 ngày của dân quân được huy động làm nhiệm vụ; nếu có thời gian trực từ 2 giờ đến dưới 4 giờ thì được hưởng mức tiền ăn thêm bằng nửa.

Nghị định 200 nêu rõ, chi phí tiền lương làm thêm giờ và tiền ăn thêm trực phòng thủ dân sự được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của các bộ, ngành, địa phương.