adidas phát động chiến dịch 'Move For The Planet' khuyến khích tập thể thao vì một hành tinh tốt đẹp

Ngày 24/5, adidas vừa khởi động chiến dịch Move For The Planet (Tạm dịch: Vận động cùng thay đổi thế giới) – một sáng kiến mới nhằm đẩy mạnh hoạt động tập thể của các cộng đồng yêu thể thao trên toàn thế giới.

Cụ thể, adidas kêu gọi tất cả mọi người tham gia tập luyện cùng ứng dụng adidas Running. Từ ngày 1/6 – 12/6, với mỗi 10 phút tập thể thao được ghi nhận trên ứng dụng, adidas cam kết sẽ quyên góp 1 Euro cho tổ chức Common Goal (Mục Tiêu Chung). Số tiền quyên góp ước tính lên đến 1,5 triệu Euro. Khoản tiền này sẽ dùng để hỗ trợ các dự án trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức và gắn kết cộng đồng về tính bền vững thông qua thể thao.

Ashley Czarnowski, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Marketing Mục tiêu Toàn cầu của adidas chia sẻ: “Move For The Planet mong muốn khơi dậy niềm đam mê thể thao và gắn kết mọi người trên toàn thế giới. Quan trọng hơn, tác động của khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở một số quốc gia, vì thế thông qua chiến dịch này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau vận động, cùng nhau chơi thể thao để làm nên những điều tốt đẹp hơn cho hành tinh này”.

Tổ chức Common Goal sẽ gửi các khoản đóng góp từ chiến dịch Move For The Planet đến các quốc gia như Colombia, Hy Lạp, Nam Phi và Pakistan để thực hiện những hoạt động ý nghĩa như cải tạo sân thể thao cộng đồng bằng cách sử dụng các chất liệu tái chế, mở các khóa đào tạo cách giảm rác thải nhựa tại các cơ sở thể thao… Tất cả các chương trình đều sẽ được tập trung vào những nơi bị ảnh ảnh hưởng nhiều nhất do tác động của biến đổi khí hậu.

Move For The Planet là một phần trong các sáng kiến phát triển bền vững quy mô lớn hơn của adidas khi tiếp tục thực hiện sứ mệnh tạo ra điều tốt nhất các cho vận động viên và mang lại lợi ích tốt nhất cho hành tinh. Đầu năm nay, adidas thông báo đã thực hiện vượt kế hoạch trong hành trình thay thế polyester nguyên chất bằng polyester tái chế trong các sản phẩm của mình dự kiến vào cuối năm 2024. Năm 2022, adidas đã tái chế được 90% chất liệu nhựa polyester.

Tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu tái chế không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết triệt để, vì thế chiến dịch Move For The Planet được mở ra để thể hiện tầm nhìn lớn lao hơn của adidas ngoài mục tiêu tái chế polyester vào năm 2024.

Từ ngày 1/06 đến ngày 12/06, hãy tham gia chiến dịch để đóng góp vì một môi trường tốt đẹp hơn bằng cách đăng ký và ghi lại số phút tập thể thao của bạn qua ứng dụng adidas Running. Người tham gia có thể ghi lại bất kỳ hoạt động nào như chạy bộ, dạo bộ, đi bộ đường dài, chạy bộ trên máy tập, quần vợt, bóng đá, chạy địa hình, golf, leo cầu thang, bóng rổ, bóng bàn….

Tại Việt Nam, cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon và adidas Runners Hanoi sẽ đồng hành cùng chiến dịch thông qua sự kiện tập trung tập luyện vào thứ 7 cuối tuần với lịch trình chạy bộ 3km, sau đó sẽ cùng nhau nhặt rác, thu gom rác thải nhựa và dọn dẹp cảnh quan tại “thánh địa Sala” Quận 2 (Hồ Chí Minh) và tại Hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 3 tháng 6 và 10 tháng 6 năm 2023. Ước tính sẽ có hơn 300 runners cùng nhau tham dự cho sự kiện Move For The Planet đầy ý nghĩa này.

Thông tin chi tiết về tham gia chiến dịch, vui lòng tìm hiểu tại: https://adirun.app/kptc