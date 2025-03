90 doanh nghiệp ‘khai sinh’, hơn 400 đăng ký ‘khai tử’ tại Huế

TPO - Bên cạnh 90 doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp tại Huế đăng ký tạm ngưng hoạt động là 423 doanh nghiệp, tăng 72 doanh nghiệp kể từ đầu năm đến nay. Đây là thực tế báo động xu hướng giảm phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP Huế, đầu năm đến nay, trên địa bàn có 90 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 308,6 tỷ đồng, giảm 19% về lượng và giảm 66% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 423 doanh nghiệp, tăng 72 doanh nghiệp.

Đây là thực tế báo động về xu hướng giảm phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Huế. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Tài chính TP Huế, với số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động nêu trên không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Trong khi đó, theo thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 3.580 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các cơ quan địa phương đã cấp mới 7 dự án với tổng vốn đăng ký 1.062 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 2, lượng khách du lịch đến Huế đạt 415.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 29%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, khách du lịch đến Huế ước đạt 815.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 357.000 lượt, tăng 17,5%; doanh thu ước đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách toàn thành phố trong 2 tháng đầu năm ước đạt 2.700 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán và tăng 35,1% so với cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.635 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán.

Toàn thành phố đã giải ngân hơn 254 tỷ đồng/4.537 đồng tính đến hết tháng 2, đạt 5,6% kế hoạch (cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước và xếp thứ 15/63 tỉnh thành).