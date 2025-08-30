7 công trình, địa điểm vừa được xếp hạng Di tích cấp Thành phố ở TPHCM

TPO - Ngày 28/8, Sở Văn Hoá và Thể Thao TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa cấp Thành phố. Trong dịp này Thành phố đã có thêm 7 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử- văn hoá cấp Thành phố.

Trong 7 công trình và địa điểm được xếp hạng lần này, đáng chú ý 2 công trình được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật là: Đền thờ họ Trương cùng Khu mộ ông bà Trương Minh Thành và Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo.

Khu mộ ông bà Trương Minh Thành

Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành (82/5 Lý Thường Kiệt và ở hẻm 102 Lý Thường Kiệt, phường Hạnh Thông) là nơi thờ cúng tổ tiên dòng họ Trương Minh – bao gồm các nhân vật nổi bật như Thượng thư Bộ Lễ Trương Minh Thành (Thành Tín hầu), Thượng thư Bộ Hộ Bình Thành bá Trương Minh Giảng cùng hậu duệ. Đền thờ mang các đặc điểm điển hình của lăng mộ hợp chất dành cho các vị quan đại thần thời Nguyễn trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19. Hiện đền thờ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như bài vị, liễn đối, hoành phi, bao lam, chân đèn.

Một góc khu mộ cổ Gò Quéo

Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo (thuộc đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng) là quần thể 17 ngôi mộ cổ, bao gồm hai ngôi mộ đặc biệt của Tả tham tri Phạm Quang Triệt và mộ Tổng đốc Ninh Thái Phạm Duy Trinh. Cả 2 đều là quan dưới triều Nguyễn. Khu mộ cổ Gò Quéo có tổng diện tích khoảng 14.000 m2, được xây dựng trước năm 1802. Nơi này đã từng là khu nghĩa địa của cư dân người Việt trong quá trình Nam tiến mở cõi.

Đình Tân Phước

Trong 5 Di tích lịch sử mới được xếp hạng cấp Thành phố trong dịp này đáng chú ý có Đình Tân Phước (số 254/4 đường Âu Cơ, phường Tân Hòa) là ngôi đình được xây từ cuối thể kỷ 19 và đã từng được sắc phong của vua Tự Đức. Những năm 1940 thế kỷ trước, Đình được sử dụng làm cơ sở cách mạng chống thực dân Pháp và sau đó Đình tiếp tục gắn liền với công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược.

Trường THPT Ernst Thalmann

Trường THPT Ernst Thalmann (số 8 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành) từng là nơi xuất phát phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước đầu tiên của nhân dân miền Nam vào những năm 1950. Trong đó, vào ngày 19/3/1950 tại nơi đây (Khi đó còn có tên là trường Tôn Thọ Tường), luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã đọc bài diễn văn lên án mạnh mẽ tội ác của thực dân Pháp, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết của trí thức, học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ ngôi trường này, phong trào đấu tranh chống thực dân đã lan toả ra khắp miền Nam.

Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ

Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ (phường Thới An) là nơi tưởng nhớ công lao và tinh thần chiến đấu kiên cường của bộ đội và nhân dân các xã Nhị Bình, Quới Xuân, Thạnh Lộc, Tân Thới Hiệp và Đông Thạnh. Năm 1945, Vườn Cau Đỏ được chọn là một trong những địa điểm tập trung cán bộ và chiến sĩ. Năm 1946, giặc bắn phá càn quét khu căn cứ Vườn Cau Đỏ nhưng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ta vẫn kiên cường bám trụ. Năm 1950, trong phong trào đưa tang học trò Trần Văn Ơn, Vườn Cau Đỏ trở thành trạm trung chuyển những học sinh, sinh viên vào chiến khu.

Bảng xếp hạng khu di tích Tỉnh Uỷ Chợ Lớn và Thành uỷ Sài Gòn- Chợ Lớn

Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (thuộc khu Vườn Thơm, đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi) là căn cứ đầu não kháng chiến của tỉnh Chợ Lớn và thành phố Sài Gòn từ những năm 1946. Tại nơi đây lãnh đạo khu Sài Gòn- Chợ Lớn đã tổ chức nhiều cuộc hội họp, đưa ra những quyết sách quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Ngoài ra trong bảng xếp hạng còn có Đình thần Phú An (đường Võ Duy Ninh, phường Thạnh Mỹ Tây). Đây là một ngôi đình mang đậm nét kiến trúc truyền thống của đình làng Nam bộ, nơi thờ các Vị thần gắn liền với tín ngưỡng dân gian đời sống tinh thần của người Việt.