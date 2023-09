6 tháng, Nghệ An hoàn thành gần 4.000 nhà ở cho người nghèo

TPO - Sau 6 tháng triển khai, Nghệ An đã xây dựng được gần 4.000 ngôi nhà cho người nghèo, đóng góp công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Ngày 12/9, ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, sau 6 tháng triển khai Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở”, toàn tỉnh đã xây dựng và bàn giao gần 4.000 căn nhà cho người nghèo.

Trong tổng số nhà đã làm, có sự đóng góp nhiều nhất của ngành Công an với số lượng đăng ký 2.820 căn và đến nay đã làm xong cả 2.820 căn, hoàn thành trước mốc thời gian đề ra (19/8).

Không chỉ đóng góp về kinh phí, lực lượng Công an còn trực tiếp chủ trì thi công làm nhà lắp ghép cho người dân; cùng sự vào cuộc chung tay của cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở và người dân 6 huyện miền núi, tạo thành một 'chiến dịch' đóng góp kinh phí, ngày công san nền, làm móng, đưa vật liệu vào xây dựng...

Để đạt được kết quả đó, Nghệ An đã huy động hơn 34.000 người tham gia ban chỉ đạo, tổ giúp việc từ tỉnh đến cơ sở phục vụ công tác vận động, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo

Sau giai đoạn 1 với 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2.

Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với phương châm 'không để ai bị bỏ lại phía sau'.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Quán triệt tinh thần Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đâu dân cần công an có, đâu dân khó có công an”, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo là công tác then chốt, là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, tạo vành đai, xây dựng tấm khiên vững chắc. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự tuyến biên giới, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện biên giới sạch về ma túy và giúp đỡ địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn”.

Hiện nay, mùa mưa lũ sắp đến nên việc vận chuyển vật liệu, thi công công trình sẽ gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, nhằm hoàn thành đúng tiến độ.

Tính đến ngày 10/8/2023, các tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh Nghệ An đã đăng ký làm 12.568 căn nhà, tương ứng 637 tỷ đồng; trong đó số tiền thực tế đã vào tài khoản các cấp là 270 tỷ đồng (riêng cấp tỉnh là 137 tỷ đồng). Trong tổng số 12.568 căn được các tập thể, cá nhân đăng ký, đã làm và bàn giao cho người dân vào ở là 3.940 căn, với tổng giá trị 197 tỷ đồng (nhiều hơn kết quả làm nhà của 2 năm 2021 – 2022 cộng lại).