Hơn 517 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo ở Nghệ An

TPO - Ngày 4/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Giai đoạn 2020 - 2022, tỉnh Nghệ An đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở; trong đó xây dựng mới 3.870 căn, sửa chữa hơn 630 căn với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng.

Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực trong công tác giảm nghèo nhưng đến nay toàn tỉnh còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới nhà ở và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Phát biểu tại Lễ phát động, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chủ trương của tỉnh Nghệ An khi tổ chức chương trình rất có ý nghĩa này và đặt niềm tin, chương trình sẽ cơ bản hoàn thành trong 2 năm, vượt tiến độ trước một năm so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu kêu gọi ủng hộ chương trình, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Nghệ An luôn xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh… phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà kiên cố, tạo điều kiện để người nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Tính đến sáng 4/2, 115 đơn vị, cá nhân đã ủng hộ chương trình 10.131 căn nhà; tương đương số tiền 517 tỷ 618 triệu đồng, mức bình quân hỗ trợ cho một ngôi nhà là 50 triệu đồng.