5 người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam

TPO - Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 công bố danh sách 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Vương miện dành cho tân hoa hậu và tiara dành cho bốn á hậu cũng đã lộ diện.