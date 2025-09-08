5 người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam

TPO - Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 công bố danh sách 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Vương miện dành cho tân hoa hậu và tiara dành cho bốn á hậu cũng đã lộ diện.
Các thí sinh trình diễn áo tắm trong phần thi Grand Heat. Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố vương miện mới dành cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mang tên Hồng nhật kim quang. Vương miện được tạo nên từ vàng 18K, kim cương moissanite và ngọc lục bảo, lấy cảm hứng từ ánh sáng mặt trời, phù sa và bông lúa vàng. 4 chiếc tiara dành cho bốn tân á hậu cũng được giới thiệu ở họp báo.
Ngày 11/9 sẽ diễn ra đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9.
Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Christine Juliane Opiaza đã xác nhận tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Người đăng quang giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.
Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên, Hellen Hiền Vũ, Lâm Bích Tuyền, Phạm Thị Ánh Vương trình diễn áo tắm.