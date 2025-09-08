Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

5 người đẹp diễn áo tắm đẹp nhất Miss Grand Vietnam

Duy Nam

TPO - Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 công bố danh sách 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Vương miện dành cho tân hoa hậu và tiara dành cho bốn á hậu cũng đã lộ diện.

544922611-1227963076020594-9151272235287555012-n-3230.jpg
Ngày 7/9 đã diễn ra họp báo công bố vương miện của cuộc thi Miss Grand Vietnam﻿ - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2025. Cũng trong sự kiện đã diễn ra phần thi trình diễn áo tắm với tên gọi Grand Heat. Ban giám khảo đã công bố danh sách 5 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất bao gồm Nguyễn Thị Yến Nhi - SBD 379, Lê Thị Thu Trà - SBD 456, Nguyễn Thị Thu Ngân - SBD 522, Đinh Y Quyên - SBD 303 và Nguyễn Hồng Ngân - SBD 606.
nguyen-thi-yen-nhi-dak-lak.jpg
Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam﻿ 2024. Tại cuộc thi năm đó, Yến Nhi cũng vào top 5 Miss Fashion và top 5 Grand Voice Awards.
le-thi-thu-tra-nghe-an.jpg
Thí sinh Lê Thị Thu Trà sinh năm 2002, đến từ Nghệ An. Cô có chiều cao ấn tượng 1,77 m. Thu Trà tốt nghiệp loại giỏi và đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Người đẹp từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch trường Đại học Thương Mại năm 2021, Đại sứ Áo dài Việt Nam năm 2023.
nguyen-thi-thu-ngan-ca-mau.jpg
Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân sinh năm 2003 đến từ Cà Mau. Cô là Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á Khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, Người đẹp áo bà ba tại cuộc thi Người đẹp Tây Đô 2023.
dinh-y-quyen-gia-lai.jpg
Thí sinh Đinh Y Quyên sinh năm 1996 ở Gia Lai, là người đồng bào H'rê. Cô tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại Đại học Y Tây Nguyên, hiện là bác sĩ da liễu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Người đẹp cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm. Cô gây chú ý khi là chị gái của Á vương 2 Mr World Vietnam 2024 - Đinh Ta Bi.
nguyen-hong-ngan-tphcm-1.jpg
Thí sinh Nguyễn Hồng Ngân sinh năm 2000 đến từ TPHCM. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo và đôi chân thon dài.
mlo-h-senaivi-dak-lak.jpg
nguyen-ngoc-khoi-nguyen-can-tho.jpg
nguyen-phuong-hoa-tphcm.jpg
nguyen-thi-hong-hai-phong.jpg
Các thí sinh trình diễn áo tắm trong phần thi Grand Heat. Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố vương miện mới dành cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mang tên Hồng nhật kim quang. Vương miện được tạo nên từ vàng 18K, kim cương moissanite và ngọc lục bảo, lấy cảm hứng từ ánh sáng mặt trời, phù sa và bông lúa vàng. 4 chiếc tiara dành cho bốn tân á hậu cũng được giới thiệu ở họp báo.
le-thi-ha-vi-ha-noi.jpg
le-tuyet-nhi-quang-ngai.jpg
lily-chen-tay-ninh.jpg
mai-thi-thuy-linh-thanh-hoa.jpg
Ngày 11/9 sẽ diễn ra đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9.
bui-thu-thuy-hung-yen.jpg
dang-thi-dieu-hue-can-tho.jpg
duong-ngoc-tram-can-tho.jpg
la-ngoc-phuong-anh-an-giang.jpg
Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Christine Juliane Opiaza đã xác nhận tham dự đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Người đăng quang giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.
k5-7114-1-9027.jpg
Đương kim Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trình diễn bikini tông màu đỏ, kết hợp áo choàng. Cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 nhưng không giành thành tích.
k5-7005.jpg
k5-6950-4437.jpg
k5-6930-122.jpg
k5-6861-673.jpg
Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên, Hellen Hiền Vũ, Lâm Bích Tuyền, Phạm Thị Ánh Vương trình diễn áo tắm.
Duy Nam
