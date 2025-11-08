48 giờ sinh tử trên biển: Tìm thấy 2 người trong vụ cứu người ở Lý Sơn

TPO - Sau gần 48 giờ nỗ lực tìm kiếm giữa thời tiết biển động mạnh, lực lượng chức năng đặc khu Lý Sơn đã tìm thấy anh Lê Văn và ông D.Q.C. – 2 người trong vụ 2 ngư dân bị sóng cuốn trôi khi bơi thúng cứu người nhảy xuống biển tự tử chiều 6/11.

Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá Quảng Bình đã cứu vớt được ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) người cuối cùng trong 3 người mất tích ở vùng biển Lý Sơn hôm 6/11.

Theo ông Huy, chiều cùng ngày, ông D.Q.C. có gọi điện thoại về nhà báo với người thân trong gia đình việc mình đã được một tàu mang số hiệu QB 92198 TS của ngư dân Quảng Bình cứu sống - cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý. Sau đó, chính quyền địa phương đã gọi điện thoại liên hệ thì sức khoẻ ông D.Q.C. ổn định.

“Như vậy, đến thời điểm này cả 3 người mất tích bị sóng cuốn trôi ở đặc khu Lý Sơn vào chiều 6/11 đã được cứu sống”, ông Huy nói.

Trước đó, vào khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy và cứu vớt anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) tại tọa độ 14°29'17N - 109°15'44E.

Khi được tìm thấy, tình trạng sức khỏe anh Sanh vẫn tốt, bơi khỏe.

Trong sáng cùng ngày, khoảng 8h45, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên đường từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai đã vớt được ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định. Ông Quang là người đã cùng anh Lê Văn Sanh bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy biển tự vẫn.

Ông Quang sau đó được đón sang tàu chở khách An Vĩnh Express để về nhà. Vào thời điểm đó, ông Quang đã kiên quyết ở lại hỗ trợ tìm kiếm. Ông nói: “Để tôi ở lại chỉ cho các anh khu vực tìm 2 người còn lại”.

Anh Sanh được đưa lên tàu.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn và nhảy xuống biển.

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng phát hiện và cứu vớt ở vùng biển Gia Lai.

Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Tàu của BĐBP Quảng Ngãi cũng được điều động hỗ trợ tìm kiếm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.