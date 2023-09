313 người ngộ độc sau ăn bánh mì Phượng ở Hội An: Xử lý cơ sở vi phạm ra sao?

TPO - Cơ quan chức năng kết luận, có 313 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An. Nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella có trong thịt heo xíu, rau xà lách, hành, rau răm, dưa leo.

Chiều tối 22/9, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) vừa có báo cáo kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Hội An.

Cụ thể, từ kết quả điều tra vụ ngộ độc và kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan từ Viện Pasteur Nha Trang, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kết luận: Vụ ngộ độc thực phẩm xảy lúc 11h ngày 11/9, tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng (số 2 Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An). Tổng số trường hợp bị ngộ độc là 313, trong đó có 103 người nước ngoài. Số ca nhập viện là 273 người.

Thức ăn gây ngộ độc là thịt heo xíu, rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo (những thành phần trong ổ bánh mì này có vi khuẩn Salmonella).

Ngoài ra qua kết quả kiểm nghiệm mẫu phát hiện, mẫu chả heo có chỉ tiêu E.coli không phù hợp quy định.

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu trên thế giới, có thể tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, trứng, trái cây, rau và cả thực phẩm chế biến sẵn.

Với nhiễm khuẩn này, bệnh nhân thấy buồn nôn, nhức đầu, choáng váng, khó chịu, sốt, đau bụng, sau đó xuất hiện nôn mửa và đi ngoài nhiều lần, phân toàn nước, đôi khi có máu.

Về hướng xử lý đối với cơ sở vi phạm, ông Mười cho hay Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ làm việc với hộ kinh doanh bánh mì Phượng, sau đó kiến nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Từ vụ ngộ độc này, ngành Y tế Quảng Nam cũng đề nghị UBND TP Hội An chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đề nghị chính quyền TP Hội An chỉ đạo các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong khu vực phố cổ, chính quyền thành phố cần xem xét về điều kiện cơ sở vật chất khi cơ sở vật chất xuống cấp mà không được phép sửa sang, cải tạo mới để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng phải thực hiện lưu mẫu đủ số lượng món ăn, vệ sinh trang thiết bị dụng cụ chứa đựng, bảo quản thực phẩm; sắp xếp nguyên liệu, thực phẩm gọn gàng; phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Bên cạnh đó, phải bố trí dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh; lưu giữ đầy đủ hợp đồng, hóa đơn cung cấp thực phẩm...