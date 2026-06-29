3 thành viên BTS dự Fashion Week: Độ phủ sóng của V vượt qua cả Messi, Ronaldo

HHTO - Giữa tiết trời nắng nóng kỷ lục, bộ ba BTS gồm j-hope, Jimin và V lần lượt đổ bộ Paris Fashion Week trong những bộ cánh "thách thức" thời tiết. Chủ đề về sắc vóc của các chàng thơ xứ Hàn qua ống kính Getty Images hay đãi ngộ của các nhà mốt dành cho họ thu hút thảo luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

j-hope là "mảnh" BTS đầu tiên có mặt tại Paris Fashion Week Menswear Spring Summer 2027. Giọng ca Killin' It Girl thu hút ống kính truyền thông trên hàng ghế đầu show Louis Vuitton với vai trò đại sứ toàn cầu.

Chàng thơ đến từ Hàn Quốc diện bộ âu phục kẻ sọc gam xám xanh, tạo điểm nhấn với cà vạt họa tiết, sneaker vải sọc kiểu "chắp vá" lạ mắt. Các thiết kế túi xách, giày tới trang phục đều thuộc BST Xuân Hè dành cho nam 2027 được Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams giới thiệu cùng ngày, cho thấy sự ưu ái của nhà mốt dành cho nam đại sứ.

Đại sứ j-hope BTS dù "kín cổng cao tường" nhưng không mang lại cảm giác "ngột ngạt" tại show Louis Vuitton.

Bộ cánh với phom dáng phóng khoáng và cách phối phụ kiện thú vị giúp j-hope BTS tỏa sáng. Các tạp chí thời trang quốc tế đánh giá cao gu thẩm mỹ của j-hope BTS, xếp anh vào nhóm đại sứ châu Á nổi bật nhất tại sự kiện lần này. Sức hút của giọng ca xứ Hàn còn thể hiện chỉ số truyền thông. Từ khóa về nam idol vượt mốc 300 nghìn bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ ít phút sau khi anh xuất hiện.

Một ngày sau, Jimin BTS trở thành tâm điểm tại show Dior Homme Xuân Hè 2027. Sự kiện đánh dấu lần thứ hai anh ngồi hàng ghế đầu show Dior dưới thời Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson.

Trở lại Paris Fashion Week sau 9 tháng, nam đại sứ toàn cầu gây bất ngờ với diện mạo phi giới tính trong mái tóc dài nhuộm vàng. Jimin BTS nhận được đãi ngộ đặc biệt từ thương hiệu khi trở thành sao nam đầu tiên lăng xê mẫu áo khoác cung đình thuộc dòng Xuân Hè 2027 dành cho nam trước khi thiết kế được ra mắt chính thức. Tạo hình của nam đại sứ được hoàn thiện bằng loạt trang sức có tổng trị giá khoảng 610 triệu đồng.

Thống kê từ About Music trên X, nam idol tạo ra hơn 250 nghìn bài đăng chỉ trong giờ đầu tiên xuất hiện tại sự kiện. Trong khi đó, Pop Core ghi nhận hơn 1 triệu lượt đề cập cùng khoảng 5 triệu lượt tương tác trên nền tảng này về màn "lên đồ" của nam đại sứ Dior.

Hậu show diễn, chủ đề về diện mạo của Jimin BTS qua ống kính Getty Images gây bàn tán. Netizen cho rằng sự khác biệt giữa hình ảnh do "chính chủ" và fansite đăng tải với "hung thần" Getty Images gây thất vọng. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng việc lựa chọn những khoảnh khắc "khó đỡ", bất lợi để so sánh là thiếu khách quan.

Cái tên mới nhất khuấy động không khí Paris Fashion Week là V BTS. Theo tờ Star News (Hàn Quốc), V BTS đến Paris vào sáng sớm trên một chuyên cơ riêng do Celine sắp xếp sau khi hoàn thành buổi biểu diễn trong khuôn khổ World Tour Arirang của BTS tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 27/6.

Mỹ nam chiếm trọn spotlight tại show Celine Men’s Printemps Été 2027 nhờ diện mạo được ví như "thiếu gia tài phiệt". Chàng thơ nổi bật với áo sơ mi đỏ mở cúc, blazer đỏ sẫm và quần tây đen, tạo điểm nhấn cùng trang sức vàng gold, kính râm ngoại cỡ hot trend. Mái tóc vàng tạo kiểu "ẩm ướt" (wet look) giúp nam đại sứ khoe nhan sắc bảnh bao, "cân đẹp" ống kính Getty Images.

Sắc vóc "siêu thực" của nam đại sứ Celine phủ sóng mạng xã hội. Từ khóa #TAEHYUNGxCELINE vươn lên dẫn đầu trong mục xu hướng toàn cầu của nền tảng X ngay trong thời điểm diễn ra sự kiện. Theo số liệu của nền tảng Talkwalker, V BTS là ngôi sao có chỉ số tương tác cao nhất trên tất cả các nền tảng mạng xã hội ngày hôm qua. Con số 6 triệu lượt nhắc của V BTS "vượt mặt" cả Messi và Ronaldo - hai ngôi sao bóng đá đang tranh tài tại World Cup 2026.

Bên cạnh sự kiện chính thức, các tạo hình dạo phố "dát" hàng hiệu Celine của nam đại sứ tại Paris cũng nhận về cơn mưa lời khen.