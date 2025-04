234 golfer tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải

Điều kiện sân bãi ở sân golf Tân Sơn Nhất ở mức lý tưởng, với 4 sân A-B-C-D trong trạng thái sẵn sàng, tốc độ green ổn định.

Vì tiêu chuẩn cao của giải đấu, công tác trọng tài hết sức được coi trọng, với các trọng tài đạt chứng chỉ quốc tế sẽ làm nhiệm vụ tại sân golf Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo tính công bằng, cao thượng.

Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải cũng có hệ thống giải thưởng phong phú mang lại sự phấn khích cho các golfer. Bên cạnh đó còn 8 giải Hole In One được phân bố tại các hố 5A, 8A, 6B, 4C, 8C, 8D với tổng trị giá giải thưởng hơn 8 tỷ đồng.