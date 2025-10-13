2 Ngày 1 Đêm tập 84: Kaity Nguyễn ấm ức bật khóc, HIEUTHUHAI "này nọ" với Dương Lâm

HHTO - Ở tập 84 của 2 Ngày 1 Đêm, khách mời Kaity Nguyễn "ấm ức" vì bị các thành viên còn lại nghi ngờ là gián điệp. Trong khi đó, HIEUTHUHAI liên tục "này nọ" với Lê Dương Bảo Lâm.

Kaity Nguyễn bị oan

Trong tập 84 của 2 Ngày 1 Đêm, “Đuông dừa” - gián điệp của cả hai đội chính thức lộ diện. Sau màn trình diễn thời trang, cả hai đội cùng bước vào phần bình chọn kín để chỉ ra thành viên bị tình nghi.

Đội Sọ Dừa có số phiếu áp đảo nghiêng về Kaity Nguyễn. Lúc này Dương Lâm - Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI còn múa hát ăn mừng vì chắc nịch kết quả. Thế nhưng, "sít rịt" được khui lại chính là "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn.

Ngay khi biết Đuông dừa của đội, Kaity Nguyễn vừa bất ngờ, vừa ấm ức vì các thành viên không tin tưởng mình. Khi có kết quả, nữ diễn viên không kiềm được nước mắt, “bất mãn” kể về nỗi oan này.

Theo luật, vì không tìm ra được đúng đuông dừa nên cả đội sẽ phải ngủ khổ và Kiều Minh Tuấn được chăn ấm nệm êm. Thế nhưng, Kiều Minh Tuấn đã nhường suất này cho Kaity Nguyễn.

Liên minh Diễm - Ngân tan rã vì Dương Lâm trót tin nhầm "Đuông dừa" Kiều Minh Tuấn.

Ở phần thi thiết kế thời trang, Ngô Kiến Huy đảm nhiệm vai chính chỉnh phụ họa để tô điểm thêm cho tiết mục đội mình. Dù là cái cây, hay con vật hay nhiều loại vai phụ khác nhau, anh cũng đều nhập vai hết mình và mang đến tiếng cười cho “khán giả” hiện trường.

Tuy nhiên, Ngô Kiến Huy vẫn không thoát được diện tình nghi là “đuông dừa”, trở thành một trong những người có lượng bình chọn cao nhất. Đến cuối cùng, sau khi suy nghĩ và phân tích kỹ càng, Trường Giang quyết định theo ý kiến của Quỳnh Anh Shyn, chốt hạ bình chọn cho Ngô Kiến Huy chính là gián điệp.

"Đuông dừa" Ngô Kiến Huy âm thầm phá hoại đội Trường Giang.

HIEUTHUHAI - Dương Lâm "khẩu chiến"

Loạt khoảnh khắc "hơn thua" của cặp đôi "trái dấu" HIEUTHUHAI - Dương Lâm cũng khiến khán giả cười nghiêng ngả. Khi Kiều Minh Tuấn được công bố là gián điệp, HIEUTHUHAI dí dỏm: "Em phải xin lỗi bản thân em vì đã tin nhầm anh Tuấn, từ giờ về sau em không tin anh nữa".

Lúc này, Dương Lâm bàng hoàng và muốn "xoá hết nội dung quay chung với Kiều Minh Tuấn". HIEUTHUHAI nhắc lại: "Anh nhớ không anh Lâm, ở chặng Trà Vinh, em nghi ngờ anh Tuấn nhưng anh vẫn nhất quyết là anh Huy. Tất cả là do mối quan hệ "Ngân - Dĩm" của anh đó".

Tại "đám tiệc bên cồn", HIEUTHUHAI tiếp tục "này nọ" với đàn anh. Nam rapper khẳng định: "Nãy giờ mấy bài hát của anh Lâm hài quá, bài hát của em thì không hài, chỉ hay thôi. Nên là, hơi khó để tiếp tục, mình diễn bài của chương trình mình đi". Trước tuyên bố này, Dương Lâm bất lực: "Tôi làm gì em?" trong sự "hả hê" của dàn cast.