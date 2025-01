2 cựu cán bộ ngân hàng bị bắt vì nhận hối lộ

TPO - UBND TP. Hà Nội đã quyết định thu hồi 1.673 m2 đất tại số 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi là do khu đất trên không được gia hạn sau kết luận kiểm tra của Sở TN&MT Hà Nội.