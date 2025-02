1.000 nạn nhân ‘sập bẫy’ khi mua iPhone giá rẻ

TPO - Có khoảng 1.000 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lên mạng săn điện thoại iPhone đời mới, chính hãng mới 100% nhưng giá lại rất rẻ.

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, sau hơn 6 tháng theo dõi hoạt động của các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại iPhone giá rẻ”.

Theo đó, đầu tháng 6/2024, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tiktok, zalo và telegram đăng các bài viết và clip với cùng nội dung "săn mua điện thoại iPhone giá rẻ"... Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự và phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Điện Biên xác định đây là đường dây lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sau quá trình điều tra, thu thập được toàn bộ thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng, ngày 26/1, chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng này được xác lập.

Ngày 8/2, sau hơn 10 ngày tập trung lực lượng, các trinh sát đã thu thập, củng cố được nhiều tài liệu chứng cứ có giá trị về nhóm đối tượng trên. Đúng 15h cùng ngày, 4 tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa TP Hà Nội, bắt giữ 9 đối tượng trong nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Minh (SN 2000) trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội chủ mưu cầm đầu.

Tại các địa điểm, lực lượng Công an thu giữ 31 ĐTDĐ, 170 mô hình điện thoại, 1 máy tính, 6 xe máy, 2 bộ phát wifi, và 47 sim điện thoại, 21 phôi thẻ sim, 8 kệ xoay (dùng để live stream), 15 giá đỡ điện thoại, 1 máy in, 1 sổ ghi chép, 17 vỏ hộp điện thoại, 3 thẻ ATM, và 5,4 triệu đồng tiền mặt.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là những đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, am hiểu về công nghệ thông tin cũng có kỹ năng xã hội. Với phương thức, thủ đoạn lập nhiều tài khoản trên ứng dụng tiktok như "thaonguyeniphone", "thuhien69888", "thuhiensaniphone.uytin", "ngocanhsanip.uytin" ..., hoặc mua các tài khoản tiktok, sau đó đăng tải các video với nội dung săn những chiếc điện thoại iphone đời mới, cam kết hàng chính hãng mới 100% nhưng giá lại rất rẻ và chạy quảng cáo các bài đăng đó để tạo độ nổi bật.

Đánh vào tâm lý của các nạn nhân khi đưa ra những sản phẩm tốt, giá rẻ, tạo lập được lòng tin, các đối tượng sẽ kết bạn, nhắn tin thông qua các tài khoản zalo được đính kèm trên tài khoản tiktok. Ai có nhu cầu săn điện thoại iphone giá rẻ sẽ được các đối tượng đưa ra các thông tin, bảng phí săn iphone và hứa hẹn sau khi chuyển tiền sẽ có điện thoại mới gửi về cho các nạn nhân.

Sau khi dẫn dụ, mời chào nạn nhân trên mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân không muốn nộp tiền nữa hoặc không còn khả năng nộp thêm tiền, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc. Có khoảng 1.000 nạn nhân bị lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng, Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp cho nạn nhân chuyển tiền vào là tài khoản ngân hàng rác, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển qua tài khoản của trang đánh bạc trực tuyến và rút tiền ra để sử dụng.