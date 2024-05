100 cảnh sát cùng 17 xe cứu hỏa dập lửa vụ cháy dãy nhà kho ở TPHCM

100 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe cứu hỏa được các đơn vị chữa cháy ở TPHCM điều động, đến hiện trường dập lửa vụ cháy dãy nhà kho trên đường D6, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Ngày 2/5, UBND phường Phước Long B, (TP Thủ Đức) vừa có báo cáo gửi UBND TP Thủ Đức liên quan vụ cháy dãy nhà kho trên đường D6.

Theo đó, khoảng 20h40 ngày 1/5, vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho hàng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KingFish trên đường D6, phường Phước Long B.

Nhận tin báo, công an phường phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức, Khu vực 1, Khu vực 2, Đội 1, Đội 3 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM.

Các đơn vị đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe cứu hỏa chuyên dụng đến hiện trường tham gia chữa cháy, ghi nhận sự việc, lấy lời khai nhân chứng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên trong quá trình chữa cháy có 2 cảnh sát nhập viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi 40/300m2 kho KingFish, 20/400m2 kho chứa thiết bị gia đình Basics VN. Lực lượng chức năng đã nổ lực chống cháy lan sang kho bia và nhà dân lân cận.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, khoảng 20h40 ngày 1/5, người dân trên đường D6, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, phát hiện cột khói bốc lên từ bên trong dãy nhà kho chứa hàng đông lạnh của một công ty trên đường này.

Đến kiểm tra, họ tá hỏa khi phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Theo nhân chứng, ngọn lửa xuất phát từ kho đông lạnh chứa hải sản, sau đó lan sang kho chứa bia rộng khoảng 300m2 kế bên và một cơ sở kinh doanh khác.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Đến 22h20, một cảnh sát cứu hỏa bị ngạt khói khi chữa cháy nên được đưa ra bên ngoài. Cả khu vực trong tình trạng cúp điện, lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phá mái tôn, dùng xe chuyên dụng hút khói ra bên ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.