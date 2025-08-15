10 Thói quen xấu mà bạn nên bỏ

SVO - Để có thể hạnh phúc hơn, thì bạn không thể chỉ trông chờ vào may mắn hay mong rằng mình có tất cả mọi thứ mình muốn. Chẳng có cuộc sống của ai là hoàn hảo cả, nhưng một số người vẫn chọn cách sống hạnh phúc, dù gặp khó khăn.

Như thế cũng không có nghĩa là giây phút nào, ngày nào, bạn cũng luôn hạnh phúc được. Tuy nhiên, để tránh việc tự mình làm cho mình không vui, thì có một số điều bạn cần thay đổi để có một năm mới tích cực hơn nhé:

1. Nghi ngờ bản thân

Đây không hẳn là một thói quen, nhưng rất khó bỏ. Bởi suy nghĩ của chúng ta rất mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cả cách nhìn cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn luôn nghi ngờ, tự coi thường mình, thì làm sao bạn vui được?

2. Không biết ơn

Khi bạn chỉ tập trung vào tất cả những gì mình không có, thì bạn đang coi thường những gì mình đang có. Thật buồn là nhiều người chỉ nhận ra những điều tốt đẹp mà mình đã có, sau khi mình… mất hết những thứ đó rồi. Mỗi ngày, bạn nên cố viết ra 1-5 điều mà bạn biết ơn – và cố gắng nghĩ ra những điều khác nhau chứ đừng lặp đi lặp lại hàng ngày. Xin hứa với bạn, cách này sẽ khiến bạn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều.

3. Trì hoãn

Trì hoãn những việc cần làm khiến cho bạn không hài lòng với chính mình và với cả cuộc sống nói chung. Vì vậy, mỗi ngày, hãy có ít nhất một bước tiến nhỏ hướng về phía (các) mục tiêu của mình. Ngày hôm nay tốt hơn hôm qua một chút cũng là đủ tốt rồi.

4. Đổ lỗi cho người khác

Đổ lỗi cho người khác, tự coi mình là nạn nhân sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian mà chẳng giải quyết được vấn đề - bởi bạn coi lỗi là tại người khác cơ mà! Nếu bạn cứ ngồi đó và chờ người khác dọn dẹp mọi đống bừa bãi, thì bạn sẽ phải chờ đợi đến vô tận!

5. Giả vờ là một ai đó khác

Để thực sự hạnh phúc, thì bạn phải là chính mình đã. Cố giả vờ làm người khác, dù vì mục đích gì, cũng khiến cảm xúc và tâm trạng của chúng ta rất mệt mỏi. Hãy học cách chấp nhận cả những điểm yếu của mình, bởi vì, nói cho cùng, chẳng ai chỉ có toàn điểm tốt cả.

6. Phán xét người khác

Phán xét người khác, nói xấu sau lưng họ, và nói chung là “xấu tính” – những điều này có thể hủy hoại chính con người bạn. Nói thẳng ra, khi bạn làm như vậy, thường là vì bạn không vui, không hài lòng với điều gì đó về chính mình. Và bạn đẩy sự không vui đó sang người khác. Vậy, thay vì chỉ trích người khác (hoặc so sánh mình với họ), hãy tập trung cải thiện những điểm mà bạn còn chưa hài lòng ở bản thân mình.

7. Cố kiểm soát tất cả mọi thứ

Nếu bạn muốn kiểm soát tất cả mọi điều, là bạn tự nhận lấy thất vọng. Bởi vì dù bạn cố đến đâu, thì rồi bạn cũng sẽ phải chấp nhận rằng có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Điều duy nhất bạn có thể thực sự kiểm soát là phản ứng của mình với mọi chuyện mà thôi.

8. Sợ thất bại

Khi sợ thất bại, bạn không thể theo đuổi các ước mơ. Những người thành công đều từng thất bại rất nhiều lần, nhưng họ không để cho những thất bại đó giữ chân họ - bạn hãy nghĩ đến J.K. Rowling hay Oprah Winfrey mà xem.

9. Quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ

Dù bạn là ai, làm gì, giỏi đến đâu, cũng luôn có người nào đó không thích bạn. Luôn luôn! Cũng như câu nói: “Bạn có thể là quả đào chín mọng nhất, ngọt ngào nhất trên thế giới; và rồi vẫn có người nào đó không thích ăn đào” (Dita Von Teese. Cho nên, hoặc là bạn chọn cách cố làm vừa lòng tất cả mọi người (và lãng phí thời gian của bạn); hoặc là bạn nên ngừng quan tâm đến những gì họ nghĩ và cứ theo đuổi những gì mình yêu thích.

10. Dựa quá nhiều vào người khác

Bạn không thể dựa vào người khác và chờ họ làm cho bạn vui. Bởi vì hạnh phúc thực sự phải là từ bên trong bạn. Nếu bạn luôn than phiền rằng ai đó không trân trọng bạn, ai đó làm cho bạn khó chịu, ai đó không ở bên bạn trong lúc khó khăn…, thì bạn nên nhìn lại chính mình. Đúng, đôi khi có những người rất tệ; nhưng bạn mới là người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình mà.