Yi He Tang Việt Nam và tầm nhìn bản địa hóa nguyên liệu

Bản địa hóa nguyên liệu đang trở thành xu hướng trong ngành F&B khi các thương hiệu quốc tế dần chuyển hướng sang sử dụng nguyên liệu địa phương. Với Yi He Tang, một thương hiệu trà sữa nhượng quyền từ Trung Quốc, hành trình này không chỉ đơn thuần là một chiến lược kinh doanh mà còn là sự tôn vinh tinh hoa trà Việt.

Hành trình tìm về cội nguồn – Cây chè tổ và bản sắc trà Việt

Những ngày đầu xuân 2025, đội ngũ Yi He Tang Việt Nam đã có chuyến đi đặc biệt về với Suối Giàng, Yên Bái, nơi tọa lạc cây chè tổ - biểu tượng ngàn năm của văn hóa trà Việt. Dưới sự dẫn dắt của nghệ nhân trà Đào Đức Hiếu, chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá nguyên liệu mà còn là dịp để thương hiệu kết nối với di sản trà Việt.

Bà Nguyễn Viên An, Giám đốc điều hành Công ty TNHH TMDV Viên An Group (VAG) – đơn vị độc quyền sở hữu Yi He Tang tại Việt Nam, chia sẻ: "Trà Việt Nam có một lịch sử lâu đời nhưng chưa thực sự được khai thác đúng tiềm năng. Sau 5 năm nghiên cứu thị trường, Yi He Tang mong muốn góp phần đưa nguyên liệu trà Việt vào chuỗi cung ứng, tạo ra những sản phẩm có hương vị độc đáo riêng biệt”.

Giáo dục đội ngũ trẻ – Truyền cảm hứng và gìn giữ tinh hoa trà Việt

Bản địa hóa không chỉ dừng lại ở việc sử dụng nguyên liệu địa phương mà còn là "hành trình giáo dục". Yi He Tang thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ về văn hóa trà, từ lịch sử hình thành đến phương pháp pha chế. Đặc biệt, nghệ nhân Đào Đức Hiếu – chuyên gia trà Việt, người có nhiều năm nghiên cứu và đưa trà Việt ra thế giới – đã trở thành người cố vấn cho đội ngũ nhân sự trẻ của thương hiệu trong chuyến đi này.

Theo nghệ nhân Hiếu: Một thương hiệu trà sữa có thể dễ dàng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, nhưng nếu muốn tạo dấu ấn bền vững, việc hiểu và trân trọng nguyên liệu địa phương là điều đáng giá. Không chỉ là thức uống, trà cổ thụ là hồn cốt của núi rừng tinh hoa của đất trời, mang trong mình vị ngọt thanh, hậu vị sâu lắng, cùng hương thơm tinh tế. Những búp trà Shan tuyết sống trên độ cao hơn 1.400m, đón nhận sương mù, nắng gió Tây Bắc, tạo nên chất trà thuần khiết, mạnh mẽ, đầy nội lực – một niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ trà thế giới. Trà Việt không thua kém trà của bất kỳ vùng đất nào, đó là thành quả lao động, là quá trình xây dựng và chắt lọc tinh túy của những người dân nơi đất rừng.

Các buổi workshop, chuyến đi thực tế đến vùng trà và tìm hiểu cùng người dân địa phương không chỉ giúp nhân sự Yi He Tang hiểu rõ hơn về trà Việt mà còn khơi dậy niềm tự hào về sản phẩm quê hương.

Chuẩn bị cho bản địa hóa vùng nguyên liệu – Thách thức và cơ hội

Việt Nam sở hữu nhiều vùng trồng trà nổi tiếng, chất lượng cao như Yên Bái, Thái Nguyên, Lâm Đồng… nhưng việc đưa trà Việt vào chuỗi cung ứng trà sữa quốc tế không đơn giản. Thách thức lớn nhất chính là việc đảm bảo nguồn cung ổn định và đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Yi He Tang đang trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tìm kiếm đối tác phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Theo bà Nguyễn Viên An, dù đây là một quá trình dài hạn, nhưng nếu thành công, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho thương hiệu tại thị trường Việt Nam và xa hơn là vươn ra thế giới. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, việc sử dụng nguyên liệu nội địa không chỉ giúp thương hiệu phát triển bền vững mà còn góp phần nâng cao vị thế của trà Việt trên bản đồ thế giới. Dự kiến năm 2026, Yi He Tang sẽ ra mắt các sản phẩm đầu tiên sử dụng nguồn trà và vùng nguyên liệu của Việt Nam.

Yi He Tang là thương hiệu trà sữa phát triển theo mô hình nhượng quyền xếp top tại đất nước tỷ dân , nổi bật với công thức trà sữa nướng, Xanh sữa nướng, Mạc Lệ tân trà… Thương hiệu đã có hơn 9000 chi nhánh, có mặt tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Với hơn 5 năm hoạt động Yi He Tang Vietnam đã mở rộng hệ thống hàng ra nhiều tỉnh thành, hướng đến việc phát triển thương hiệu bền vững và bản địa hóa nguyên liệu. Ở Việt Nam, Công ty TNHH TMDV Viên An Group (VAG) là đơn vị độc quyền phát triển Yi He Tang do bà Nguyễn Viên An điều hành.