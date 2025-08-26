Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Yêu râu xanh' xâm hại cháu bé hai tuổi lĩnh án 20 năm tù

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị cáo Siu Yir bị Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù vì đã sờ soạng bé gái mới chỉ hơn hai tuổi.

tien-phong-5687.jpg
Phiên tòa được xử kín nhưng tuyên án công khai theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú xã Ia Tul, Gia Lai) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 11/8/2024, uống rượu xong, Yir đi bộ đến nhà chị R. (trú xã Ia Tul), thấy cháu C. (SN 2021) đang chơi ở đây. Yir đã ôm, bế cháu C. từ sân nhà chị R. đi ra ngoài. Tới nhà của mình, Yir đã có những hành động sờ soạng cháu C. Mẹ của cháu đã phát hiện, bắt quả tang khi cùng một số người đi tìm cháu C. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. chưa đầy 3 tuổi.

Được biết, liên tục từ năm 2001 - 2005, bị cáo Yir 4 lần phạm tội và toà án đã xử phạt về tội "Trộm cắp tài sản".

Tại phiên tòa, bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Siu Yir 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tiền Lê
#Hiếp dâm người dưới 16 tuổi #sờ soạng #yêu râu xanh #biến thái #Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai #phiên toà sơ thẩm #Siu Yir #trú xã Ia Tul #bắt quả tang

Xem thêm

Cùng chuyên mục