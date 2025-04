Ý nghĩa tuyến đường bích họa kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TPO - Công trình là sản phẩm cụ thể hóa đợt phát động cao điểm thi đua đặc biệt 50 ngày đêm của Giám đốc công an TPHCM, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.