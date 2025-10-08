Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xúc động chương trình vận động “Chung tay vì đồng bào” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Phô Mai

HHTO - Vừa qua, chương trình nghệ thuật “Chung tay vì đồng bào” gây quỹ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi đã trở thành điểm hội tụ của yêu thương, sẻ chia và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chương trình vận động góp sức "Chung tay vì đồng bào, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 - Bualoi" do Thành Đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức.

558874570-1120430676935973-5007334136461621840-n.jpg
Hoạt động nhằm gây quỹ nhằm hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 - Bualoi. Ảnh: FB Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”, đêm diễn không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn rực sáng bởi tình yêu nước. Những nghệ sĩ có mặt tại chương trình như Ngô Kiến Huy, Hồ Ngọc Hà, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi,... mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.

514263959-1122650043380703-4198156075580620890-n.jpg
Ca sĩ Dương Hoàng Yến với ca khúc "Tổ quốc trong ánh mặt trời".
557793124-1122649606714080-2143323332426090314-n.jpg
Ca sĩ Bùi Lan Hương mang tới ca khúc "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui".
558685293-1122649640047410-4193892376255482636-n.jpg
Ca sĩ Phương Mỹ Chi góp giọng với "Mùa gió thổi trên mái nhà".

Mỗi bài nhạc, mỗi tràng pháo tay đều gửi gắm thông điệp đồng cảm, sẻ chia và niềm tin rằng đồng bào sẽ cùng nhau vực dậy và hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống sau mùa bão lũ. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trực tiếp tham gia quyên góp nhằm hỗ trợ người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

33.jpg
34.jpg
Doanh nghiệp, nghệ sĩ và người dân cùng chung tay ủng hộ đồng bào mùa lũ. Ảnh: FB Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại chương trình đã vận động được hơn 10 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân miền Trung, những gia đình đang gồng mình vượt qua hậu quả của cơn bão số 10 - Bualoi.

thanh-doan-ho-chi-minh.jpg
Ảnh: FB Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.
z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Phô Mai
#Hoạt động từ thiện hỗ trợ bão lũ #Chương trình gây quỹ cộng đồng #Tinh thần đoàn kết dân tộc #Hỗ trợ người dân miền Trung #Nghệ sĩ và hoạt động từ thiện #Đóng góp cộng đồng sau bão #Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão

