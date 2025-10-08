Xúc động chương trình vận động “Chung tay vì đồng bào” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Chương trình vận động góp sức "Chung tay vì đồng bào, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 - Bualoi" do Thành Đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội TP.HCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, báo Tuổi Trẻ cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức.
Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”, đêm diễn không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn rực sáng bởi tình yêu nước. Những nghệ sĩ có mặt tại chương trình như Ngô Kiến Huy, Hồ Ngọc Hà, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi,... mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.
Mỗi bài nhạc, mỗi tràng pháo tay đều gửi gắm thông điệp đồng cảm, sẻ chia và niềm tin rằng đồng bào sẽ cùng nhau vực dậy và hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống sau mùa bão lũ. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trực tiếp tham gia quyên góp nhằm hỗ trợ người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn.
Theo ghi nhận của ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại chương trình đã vận động được hơn 10 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp đến người dân miền Trung, những gia đình đang gồng mình vượt qua hậu quả của cơn bão số 10 - Bualoi.