Xuất hiện voi rừng gần khu dân cư ở Nghệ An

TPO - Một con voi rừng bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư và phá hoa màu của người dân ở bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh con voi từ rừng ra ăn cây cối và hoa màu của người dân. Mặc dù không có hành vi quấy phá hay tấn công con người, tuy nhiên con voi đã làm hư hại một số diện tích hoa màu trước khi quay lại rừng.

Sự việc xảy ra tại khu vực bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An khiến người dân lo ngại hoa màu bị phá.

Hình ảnh con voi rừng xuất hiện ở bản Manh, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Ông Trần Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, cá thể voi này là con duy nhất còn lại trong khu vực, là voi cái, sống đơn độc ở vùng rừng phòng hộ và đã khá cao tuổi. Con voi này từng nhiều lần đi qua rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân để kiếm ăn.

“Thi thoảng, nó rời rừng ra kiếm ăn gần khu dân cư, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Mỗi lần xuất hiện, nó thường lưu lại vài giờ, thậm chí qua đêm, trước khi quay về rừng”, ông Dũng cho hay.

Để hạn chế nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc và bảo vệ hoa màu.