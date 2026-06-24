Xuất hiện tại ATVNCG 2026, Thơm Da LAB khiến nhiều Anh Tài "phải ồn"

HHTO - Sau sự kiện công bố Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm Da LAB bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Sự thay đổi về diện mạo của nam ca sĩ còn nhận được nhiều lời khen từ các Anh Tài cùng tham gia chương trình.

Trong khi khán giả đang bàn tán về những điểm mới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm Da LAB lại thu hút sự chú ý theo một cách khác. Xuất hiện tại sự kiện công bố chương trình, thành viên Da LAB lựa chọn trang phục tông đen - trắng đơn giản với blazer phối cùng áo thun sáng màu. Tạo hình gọn gàng cùng phong cách khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Ảnh: Threads nhân vật.

Không chỉ người hâm mộ, một số Anh Tài cùng tham gia chương trình cũng để lại những bình luận đáng chú ý. Trên mạng xã hội, Cheng đăng dòng trạng thái: "Anh Thơm đẹp trai quá". Trong khi đó, Will để lại bình luận dưới một bài đăng của khán giả với nội dung: "Sao đẹp trai vậy trời".

Những tương tác này nhanh chóng được lan truyền. Nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh của Thơm Da LAB trong lần tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú năm 2016. So với thời điểm cách đây khoảng một thập kỷ, diện mạo hiện tại của nam ca sĩ được nhận xét có nhiều thay đổi, từ đường nét gương mặt đến phong thái xuất hiện trước công chúng.

Nhan sắc thăng hạng sau 10 năm của Quách Văn Thơm.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận hài hước xuất hiện như: "U40 mới bắt đầu học cách sử dụng nhan sắc". Một số khán giả cho biết họ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Thơm Da LAB sau lần xuất hiện này tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Ảnh: Tôn Huy.

Bên cạnh những lời bàn luận về ngoại hình, nam ca sĩ cũng ghi điểm bằng những khoảnh khắc gần gũi tại sự kiện. Khi nhận được hoa từ người hâm mộ, Thơm Da LAB và Thỏ Da LAB đã dùng điện thoại cá nhân để quay, chụp lại những món quà được gửi tặng.

Màn ứng xử hài hước của Quách Văn Thơm tại sự kiện. - Clip: Tôn Huy.

Nam ca sĩ cũng mang đến một trong những tình huống vui vẻ tại sự kiện. Khi được MC Trần Ngọc đề nghị chọn một từ để nói về chương trình, Thơm Da LAB đã trả lời bằng chính từ "Thơm", khiến nhiều nghệ sĩ có mặt bật cười.

Trên trang Instagram cá nhân, Anh Tài này cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao. Nhiều khán giả hài hước cho rằng đây là một trong những lý do giúp diện mạo của nam ca sĩ có nhiều thay đổi so với trước đây.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Thơm tên thật là Võ Việt Phương, nam ca sĩ sinh năm 1989 và là một trong những thành viên sáng lập của Da LAB. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với vai trò rapper, sáng tác và cùng nhóm nhạc cho ra đời nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả. Trước thềm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm Da LAB đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ người xem về những màn thể hiện trong hành trình sắp tới.

Ảnh: Threads nhân vật.