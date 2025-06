Xử lý tài sản dôi dư: 'Tôi đề nghị các đơn vị nói rõ, nói thẳng'

TPO - “Nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức, còn khoán trắng cho Sở Tài chính. Tôi đề nghị các địa phương, đơn vị nói rõ, nói thẳng những công việc đã làm được, chưa làm được để có giải pháp trúng và đúng”, ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính - nhấn mạnh.

Sáng nay (4/6), Bộ Tài chính làm việc với TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, rà soát việc sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất và các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng, hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, sau sắp xếp, địa phương còn 142 cơ sở dôi dư do không phù hợp về vị trí, nhu cầu sử dụng, vượt quá tiêu chuẩn định mức… Địa phương dự kiến giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác.

Bình Dương đang quản lý 1.603 trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong đó, tiếp tục sử dụng 1.407 cơ sở, còn 43 cơ sở dôi dư sau sắp xếp.

Báo cáo của TPHCM cho biết, tổng số lượng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương là 3.895 cơ sở, trong đó, 3.430 cơ sở tiếp tục sử dụng. 234 cơ sở điều chuyển nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Còn lại, 231 cơ sở dôi dư, chủ yếu là nhỏ, lẻ, ở các khu phố, ấp

Trong sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị hành chính mới, TPHCM đang gặp một số vướng mắc. Đề xuất từ UBND các quận, huyện cho thấy, việc sử dụng trụ sở hiện hữu của cấp huyện để bố trí trụ sở làm việc cho cấp xã sau sắp xếp có thể dẫn đến tình trạng thừa - thiếu diện tích so với tiêu chuẩn. Các đơn vị đang tạm sử dụng trụ sở sẵn có để đảm bảo hoạt động, sau đó sẽ rà soát, xác định cụ thể phần diện tích thừa/thiếu và đề xuất phương án xử lý.

Trường hợp khác, một số trụ sở cấp xã đang sử dụng chung cho UBND, công an, ban chỉ huy quân sự... Sau sắp xếp, quy mô tổ chức hành chính lớn hơn khiến việc dùng chung trụ sở không còn phù hợp. Tuy nhiên, việc tách trụ sở riêng cho từng cơ quan lại gặp vướng mắc do chưa có hướng dẫn từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc tổ chức lại lực lượng và cơ sở vật chất. Ngoài ra, công tác bàn giao tài sản theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP cũng gặp khó khăn vì một số đơn vị đã giải thể, không còn tư cách pháp nhân để ký kết bàn giao.

TPHCM đề nghị Bộ Tài chính bổ sung quy định chuyển tiếp xử lý trụ sở làm việc vào Nghị định thay thế Nghị định số 152/2017/NĐ-CP. TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn quỹ nhà, đất được thu hồi theo quy định pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hiện đang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận, quản lý, thực hiện quản lý, xử lý và khai thác theo quy định ở luật nào...

Địa phương cũng đề xuất Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sớm ban hành hướng dẫn chung về sắp xếp đơn vị hành chính. Hướng dẫn này cần xác định rõ thành phần tổ chức trong bộ máy cấp xã và số lượng biên chế phù hợp

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính - lưu ý quy mô sắp xếp, xử lý tài sản do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính rất lớn. Việc xử lý vô cùng khó khăn, yêu cầu phải có sự quyết tâm cao, vào cuộc của các cấp, các ngành để bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

“Nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức, còn khoán trắng cho Sở Tài chính. Với tinh thần thẳng thắn, vì mục tiêu chung, tôi đề nghị các địa phương, đơn vị nói rõ, nói thẳng những công việc đã làm được, chưa làm được để có giải pháp trúng và đúng”, Thứ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Bộ Tài chính đã thành lập tổ công tác do Cục trưởng Cục Quản lý công sản làm Tổ trưởng, thực hiện điều phối việc rà soát, xử lý dự án, công trình, trụ sở, nhà đất công ở một địa bàn cụ thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương có khó khăn, vướng mắc, tổ công tác sẽ hướng dẫn kịp thời.