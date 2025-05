Hải Phòng: Điều tra nhóm 'côn đồ' phá hoại tài sản công giữa ban ngày

TPO - Ngày 21/5, ông Đặng Hồng Dương - Chủ tịch UBND phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, địa phương đã đề nghị và công an phường đang điều tra, xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại tài sản công, là cống thoát nước thải, khu vực giáp ranh tổ dân phố 30 và 32, xảy ra hơn một tháng trước.

Hủy hoại tài sản công giữa ban ngày

Trước đó, sáng 1/4 một nhóm đối tượng sử dụng máy xúc đập phá tường bao (dài khoảng 25m, cao 2m, có giằng sắt bê tông) của người dân xây dựng tại khu vực giáp ranh tổ dân phố 30 và tổ dân phố 32, thuộc phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Sau khi phá tường bao của người dân, các đối tượng vào chặt cây xanh lâu năm, sử dụng máy xúc đào, phá hủy cống thoát nước thải trong khu dân cư do UBND phường Đông Khê quản lý, làm thay đổi dòng chảy, tắc nước thải gây mất vệ sinh khu dân cư.

Bà N.T.T (65 tuổi, tổ dân cư 32) cho biết, ban ngày khu dân cư yên tĩnh, không ai để ý vì nghĩ rằng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Sau đó, các đối tượng tự ý phá dỡ kết cấu bê tông rồi lấy đi sắt thép, san gạt gạch vỡ ngổn ngang trên phần đất công ích và khu vực các hộ dân xung quanh.

Còn anh Đ.C.P (35 tuổi) cho biết, nhiều người phát hiện cống thoát nước thải của khu dân cư, tường bao nhà dân bị phá hủy liền thắc mắc và đề nghị dừng phá hoại thì nhóm đối tượng khẳng định khu đất rộng hơn 100m2 này đã được mua lại của Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng.

Theo anh Đ.C.P, hợp đồng mua bán mà các đối tượng đưa ra không có con dấu, chữ ký của các cơ quan có thẩm quyền, do đó nhiều hộ dân ngăn chặn, yêu cầu dừng hành vi vi phạm và trình báo cơ quan chức năng. Mặc dù các đối tượng rời đi nhưng nhiều ngày sau đó không có cán bộ, lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường.

Đến ngày 11/4, các đối tượng này tiếp tục huy động máy móc đến đo đạc tại khu vực cống thoát nước thải mà không có lực lượng chức năng địa phương.

“Khi tôi và các hộ trong khu dân cư, khu đô thị phát hiện ngăn chặn, trình báo chính quyền địa phương thì các đối tượng xăm trổ chửi bới, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân”, anh Đ.C.P nói.

Ngay sau đó, tổ dân phố 30 và tổ dân phố 32 đã tổ chức cuộc họp, lập biên bản và trình báo chính quyền các cấp, lực lượng công an đề nghị điều tra, làm rõ các đối tượng hủy hoại tài sản, trả lại hiện trạng ban đầu đường cống thoát nước khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự khu phố.

Điều tra nhóm côn đồ đe dọa người dân khi bị ngăn chặn

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Hồng Dương - Chủ tịch UBND phường Đông Khê cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, ông đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, tổ chức, người dân liên quan.

Qua đó, xác định khu cống thoát nước thải giáp ranh giữa tổ dân phố 30 và 32 theo quy hoạch của Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi, do Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng quản lý.

Tại buổi làm việc, công ty này khẳng định, khu đất này chưa được giao cho ai sử dụng và công ty không tiến hành đầu tư gì tại khu vực trên. Đến nay, công ty cũng chưa cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, hồ sơ giao đất cho cá nhân nào.

Lực lượng chức năng địa phương cũng kiểm tra hiện trường xác định, các đối tượng đã tự ý lắp đặt 6 cống bê tông và còn 2 cống bê tông chưa kịp lắp đặt.

Công an phường xác định, đối tượng thực hiện hành vi lắp đặt hệ thống cống thoát nước khu vực này là N.X.H (SN 1981, ở quận Hải An). Tại cơ quan công an, ông N.X.H thừa nhận ra vi phạm của mình và đề xuất được khắc phục nguyên trạng khu vực trên.

Chủ tịch UBND phường Đông Khê cũng cho biết, UBND phường đã yêu cầu ông N.X.H khôi phục nguyên trạng lại tuyến mương do khu vực vi phạm là đất mương thuộc UBND phường quản lý. Đồng thời, đề nghị công an phường làm rõ hành vi phá hoại tài sản, gây rối mất an ninh trật tự khu dân cư.

Về phản ánh, có nhiều đối tượng xăm trổ, côn đồ đe dọa người dân, có dấu hiệu sử dụng hợp đồng mua bán đất giả để "nhảy dù đất công", ông Đặng Hồng Dương cho biết, nội dung này lực lượng công an đang điều tra, sẽ phản hồi khi có kết quả xác minh.